Mateusz Morawiecki na szczepienie zarejestrował siebie i żonę 20 kwietnia. Jak poinformował wówczas na Twitterze, zrobił to, korzystając z numeru 989.

Wczoraj uruchomiono rejestrację dla mojego rocznika - 1968, więc wykręciłem numer 989, podałem dane mojej żony i moje … i jest!

Szczepionka - Astra Zeneca - już na nas czeka.

🇵🇱🛡💉

#SzczepimySię pic.twitter.com/akxYaduDg4 — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 20, 2021

Archiwum prywatne

"Gigantyczny wysiłek lekarzy"

Na szczepienie przeciw COVID-19 czeka też prezydent Andrzej Duda. W "Gościu Wydarzeń" poinformował, że przyjmie preparat Moderny.

ZOBACZ: Andrzej Duda zaszczepi się w poniedziałek. Ujawnił, którą szczepionką

Do tej pory wykonano 10 069 710 szczepień przeciw COVID-19. W pełni zaszczepionych osób jest w naszym kraju obecnie 2 543 112.



"Narodowy program szczepień to gigantyczny wysiłek lekarzy, pielęgniarek, ratowników, laborantów - wszystkich, którzy od kilku miesięcy z poświęceniem realizują go bezpośrednio w punktach szczepień" - napisał na Twitterze szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk. Minister podziękował wszystkim zaangażowanym w program szczepień.

Do końca czerwca rząd planuje wykonać 20 mln szczepień przeciw COVID-19.

WIDEO - Zakażenie po przyjęciu szczepionki. Pojawiają się kolejne przypadki Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/Interia/Polsatnews.pl