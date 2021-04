- Rząd powinien zweryfikować obecne przepisy. Transport zbiorowy jest bezpieczny - zauważył prezes MPK Wrocław, pytany przez polsatnews.pl o limity pasażerów. Ich zniesienia - w przeciwieństwie m.in. do powrotu uczniów do szkół - nie ogłosił w środę rząd. Tymczasem podróżnych będzie przybywać. - Nie mamy narzędzi i kompetencji, aby na bieżąco ich liczyć - alarmuje szczeciński przewoźnik.

W środę premier Mateusz Morawiecki i minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili harmonogram łagodzenia epidemicznych obostrzeń w maju.

Rządowy plan przewiduje m.in. etapowy powrót uczniów szkół podstawowych i średnich do nauki stacjonarnej, otwarcie galerii handlowych w pełnym wymiarze tuż po majówce, a w połowie miesiąca ogródków restauracyjnych, jak i powrót publiczności na obiekty sportowe.

W opublikowanym harmonogramie nie ma jednak nic o poluzowaniu obostrzeń w transporcie zbiorowym. Przewidują one, że w komunikacji miejskiej oraz pociągach lokalnych pasażerowie mogą zająć łącznie 30 proc. miejsc siedzących i stojących.

Natomiast w pociągach dalekobieżnych limit wynosi 50 proc., ale niedostępne są miejsca stojące. To sprawia, iż podróżni na stacjach niekiedy odchodzą z kwitkiem, chociaż w wagonach są wolne fotele.

Limity zostaną? "Już teraz mamy problemy"

Powroty uczniów do szkół czy klientów do centrów handlowych najpewniej sprawią, że w pojazdach komunikacji zbiorowej zrobi się tłoczniej. Jednak co w sytuacji, gdy rząd nie zwiększy maksymalnej liczby pasażerów lub całkiem nie zniesie tej restrykcji?

- To wpłynie na sytuację w pojazdach. Będzie więcej pasażerów, a już teraz niekiedy mamy problem, by sprostać temu obostrzeniu - powiedziała polsatnews.pl Hanna Pieczyńska z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie.

Jak przypomniała, na drzwiach wejściowych do pojazdów są kartki informujące o limitach pasażerów. - Jednak jeśli na przystanku zjawia się duży autobus czy tramwaj, w ciągu kilku sekund trudno policzyć, ile osób jest w środku - dodała.

Zdaniem Pieczyńskiej, przewoźnicy ani organizatorzy przewozów "nie mają narzędzi oraz kompetencji, aby na bieżąco liczyć pasażerów, a nadmiar wypraszać".

- Limity staramy się respektować, podobnie jak podróżni, ale nie jest to łatwe. Musimy liczyć na rozsądek podróżujących komunikacją miejską - stwierdziła.



Hanna Pieczyńska dodała, że gdy obowiązuje maksymalne 30 proc. obłożenie w pojazdach, ZDiTM musiałby mieć "wprost proporcjonalnie więcej pojazdów i kierowców".

- W dużych miastach to jest nie do wykonania - podsumowała.

Warszawa: niewykluczone zmiany w rozkładach jazdy

Natomiast Tomasz Kunert, rzecznik warszawskiego Zarządu Transportu Miejskiego, zapewnił polsatnews.pl, że miejska spółka na bieżąco monitoruje napełnienie w autobusach, tramwajach, metrze i składach Szybkiej Kolei Miejskiej. Pomagają w tym automatyczne liczniki przy drzwiach.

- Jeśli konieczne jest "zasilenie" danej linii autobusowej, zmieniamy obsługujący ją tabor z 12-metrowego na 18-metrowy. Niekiedy uruchamiamy też tzw. "wtyczki", czyli nieujęte w rozkładzie jazdy kursy, które pomagają rozładować tłok, podstawiając się chwilę przed planowym odjazdem - opisał.

W opinii Kunerta, jeśli rząd nie poluzuje limitów ws. pasażerów, stołeczny ZTM "będzie działał na tyle, na ile pozwolą warunki". Przypomniał, że do szkół ponadpodstawowych nie wrócą wszyscy uczniowie, ponieważ maturzyści zakończyli naukę.

- Również takie rzeczy mają wpływ na frekwencję - podkreślił rzecznik.

Zastrzegł jednak, że w razie potrzeby możliwa będzie "weryfikacja obsady" (liczby wysyłanych autobusów) na niektórych liniach autobusowych.

- Do tej pory, czyli od pojawienia się koronawirusa, nie zdarzyło się to nam, lecz jeśli będzie to konieczne, "przerzucimy" autobusy z pewnych tras na inne. To wszystko działoby się na podstawie obserwacji i konkretnych liczb - wyjaśnił.

Polsatnews.pl dopytał, czy w związku z tym możliwe byłyby cięcia na niektórych połączeniach. Tomasz Kunert odpowiedział, że to zależałoby od organizacji danej linii i częstotliwości jej kursowania, dlatego na razie "trudno to określić".

- W "zapasie" są kursy oznaczone jako "wykonywane tylko w dni nauki szkolnej", które teraz nie wyjeżdżają na ulice. Ponadto, w związku z lockdownem, zmniejszyliśmy niekiedy częstotliwość kursowania tramwajów o kilka minut. Jak zakładamy, gdy liczba pasażerów się zwiększy, wróci ona do dawnego standardu - podsumował Tomasz Kunert.

Wrocław: rząd powinien zmienić zasady, transport zbiorowy jest bezpieczny

Z kolei wrocławskie Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne "jest gotowe na powrót części pasażerów", którzy zrezygnowali z podróży podczas obowiązywania obostrzeń.

- Wciąż mamy w pogotowiu tzw. autobusy bisowe, mogące wspomóc najbardziej oblegane linie - przekazał polsatnews.pl Krzysztof Balawejder, prezes MPK.

Jak dodał, "mimo wszystko rząd powinien jednak zweryfikować obecnie obowiązujące przepisy". - Transport publiczny jest bezpieczny. Liczba zakażeń, do których doszło w autobusach czy tramwajach, jest znikoma, co pokazują badania z takich krajów jak Francja, Niemcy czy Hongkong - zauważył szef wrocławskiej komunikacji miejskiej.

Balawejder zastanawia się również, "czy naprawdę jest sens utrzymywania tak drastycznych limitów, jakie obowiązują do tej pory".

Zapytaliśmy Ministerstwo Zdrowia, czy limity pasażerów w transporcie zbiorowym zostaną zmniejszone lub zniesione. Czekamy na odpowiedź.