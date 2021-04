FBI przeszukało mieszkanie Rudy Giulianiego. To były prawnik Trumpa

Powołując się na źródła dziennik pisze, że agenci federalni przeszukali nowojorski apartament Giulianiego i skonfiskowali jego sprzęt elektroniczny. "Fakt, iż FBI otrzymało nakaz rewizji oznacza, iż toczące się od dawna śledztwo weszło w poważniejszą fazę" - komentuje "NYT".

Prokuratura federalna bada, czy w 2019 roku Giuliani nie prowadził nielegalnego lobbingu w USA na rzecz ukraińskich polityków i oligarchów, którzy mieli też spreparować dla niego materiały kompromitujące syna obecnego prezydenta Joe Bidena, Huntera - wyjaśnia dziennik.

Federal investigators searched the New York City apartment of Rudy Giuliani, the city’s former mayor and Donald Trump’s personal lawyer, pursuant to a search warrant, Giuliani’s lawyer said https://t.co/oRcnN7x7qZ