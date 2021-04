Nie będzie żadnych testów na koronawirusa przed egzaminami, wystarczą obostrzenia sanitarne - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Egzamin maturalny i ósmoklasisty odbędą się zgodnie z zaplanowanymi terminami - od 4 do 20 maja - egzamin maturalny, od 25 do 27 maja - egzamin ósmoklasisty.

Szef MEiN na konferencji prasowej przedstawił szczegóły dotyczące egzaminu maturalnego i ósmoklasisty.

Zapowiedział, że tegoroczne egzaminy odbędą się zgodnie z zaplanowanymi wcześniej terminami. - Od 4 maja do 20 maja - egzamin maturalny, od 25 maja do 27 maja - egzamin ósmoklasisty. Nie ma żadnych przesłanek i żadnego zagrożenia dla tych terminów egzaminów i dla stacjonarnej formuły egzaminów, takiej jaka została zaplanowana - poinformował Czarnek.

Przypomniał, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. "Dla ósmoklasistów mniejsza liczba zadań w arkuszach egzaminacyjnych, ale czas na ich rozwiązanie dokładnie taki sam jak w 2019 r. i w 2020r." - podkreślił minister edukacji.

Dodał, że mniejsza będzie także liczba zadań otwartych.

Szef MEiN przekazał, że egzaminie maturalny również odbędzie się na podstawie wymagań egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. - Egzaminy obowiązkowe - tylko część pisemna na poziomie podstawowym. Część ustna tylko dla osób, które potrzebują wyniku rekrutacji na uczelnie za granicą. Na egzamin ustny zgłosiły się 842 osoby - powiedział Czarnek.

Bez egzaminów ustnych na dłużej

Minister poinformował także o egzaminach w 2022 roku. - Egzamin z trzech przedmiotów w przypadku egzaminu ósmoklasisty: polski, matematyka, język obcy, bez egzaminu z przedmiotu dodatkowego. Egzaminu z przedmiotu dodatkowego być może wejdzie w życie dopiero w 2024 roku - powiedział Czarnek.

Jak dodał - "na pewno nie wcześniej, a zatem pozostajemy w formule, która jest do tej pory".

Zapowiedział, że egzamin ósmoklasisty zostanie przeprowadzony w maju. - Ten termin się sprawdza, jest dobry i dlatego w przyszłym roku będzie to także maj - oświadczył.

Wyjaśnił, że będzie on przeprowadzony według tych samych wymagań egzaminacyjnych, które są w tym roku, zatem tych, które są w rozporządzeniu z 16 grudnia 2020 roku. W związku z tym, będzie mniejsza liczba zadań w arkuszach egzaminacyjnych, ale czas na ich rozwiązanie taki jak w 2019 roku, 2020 roku i 2021 roku i mniejsza liczba zadań otwartych" - zapowiedział minister.

Poinformował, że egzamin maturalny będzie również według tych samych wymagań, które zawarto w rozporządzeniu z 16 grudnia 2020 roku. Egzaminy obowiązkowe - tylko część pisemna na poziomie podstawowym, część usta - tylko dla osób, które potrzebują wyniku do rekrutacji na uczelnie za granicą.

Powiedział, że jedyna różnica w porównaniu do tego roku, to "obowiązek przystąpienia do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale bez konieczności zdobycia określonej liczby punktów - bez tego limitu 30 proc. czy 20 proc, czyli powrót do tego, co było w zeszłym roku, jeżeli chodzi o obowiązek przystąpienia bez konieczności legitymowania się określonym, czy minimalnym wynikiem" - wyjaśnił.

WIDEO - Wodzisław Śląski. Policjanci podejrzewają nielegalną imprezę. Restaurator zarzuca nękanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

pgo/PAP/Polsatnews.pl