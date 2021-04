Szkoły prowadzą zajęcia na świeżym powietrzu. Metoda Hiszpanii na czas pandemii

Wprawdzie w roku szkolnym 2020-2021 placówki oświatowe w Hiszpanii prowadziły nieustannie zajęcia w trybie stacjonarnym, ale groźba zakażeń w tych obiektach wciąż jest wysoka, szczególnie wśród pracowników. Przybywa w związku z tym pomysłów na zajęcia poza budynkiem szkoły.

W niektórych regionach kraju dyrekcje szkół zgodziły się jesienią na tymczasowe prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu. W większości przypadków lekcje w takiej formie prowadzone były na dziedzińcach szkolnych lub boiskach należących do placówki oświatowej.

Jak odnotowuje dziennik "El Mundo", jesienne zajęcia poza budynkiem szkoły nierzadko odbywały się też na terenie miejskich parków, m.in. w katalońskich miastach. Wskazuje, że rzadziej, z powodu problemów logistycznych, nauczyciele udawali się z dziećmi na plażę.

After a year of remote learning and socially distanced classrooms, one school in Spain is adapting to a new way of teaching – moving lessons to the beach pic.twitter.com/6EDXnMAqR3