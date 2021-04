Upili i okradli 50 klientów klubów go-go. Wszystkim kierował aktywny policjant

Śledczy ustalili, że oszuści działali na ternie Warszawy i Wrocławia. Oszukanych zostało 50 klientów, w tym kilku obcokrajowców. Każdy z nich stracił od kilku do nawet 200 tys. zł.

"W toku śledztwa prokurator ustalił, że sprawcy przy pomocy specjalnie spreparowanych alkoholi lub środków psychoaktywnych doprowadzali klientów do stanu nieprzytomności, a następnie ich okradali. Personel lokali posługiwał się kartami debetowymi, kredytowymi i telefonami klientów zaciągając na ich konta pożyczki, które następnie były w całości wydawane w lokalach" - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Oszukani podczas płatności

Ponadto obsługa lokalu wykorzystywała nieuwagę pijanych klientów i dokonywała wielu oszustw. Przy wprowadzaniu kwoty płatności do terminala wpisywano jedno "0" więcej. Tym samym klient np. zamiast 100 zł. płacił rachunek w wysokości 1000 zł. Równie często klienci byli informowani, że ich płatność została odrzucona. Przy kolejnej próbie transakcja dochodziła do skutku. W rzeczywistości mężczyźni płacili dwukrotnie. Pijani klienci nie zwracali również uwagi na walutę w jakiej płacą, przez co ich rachunki były kilkukrotnie zawyżane.

"Z ustaleń prokuratury wynika, że cała sieć klubów była jak dobrze działające przedsiębiorstwo, którego celem było wyłudzenie od klientów jak największych kwot pieniędzy." - czytamy w komunikacie.

Podejrzani usłyszeli prawie 50 zarzutów, które dotyczą założenia, kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Oszustom grozi do 12 lat pozbawienia wolności. Prokurator wnioskuje o tymczasowy areszt dla podejrzanych.

