Fala oszustw na szczepionkach. Akcja przybiera na sile

Zaczęło się od mężczyzny, który podając się za pracownika publicznej służby zdrowia wstrzyknął 92-letniej kobiecie fałszywą szczepionkę przeciw Covid-19, pobierając od niej opłatę w wysokości 160 funtów. Teraz służby ostrzegają przed prawdziwą falą przestępców, którzy wykorzystują ludzką naiwność. Ich metody prowadzą niejednokrotnie do wyłudzenia danych osobowych.

Brytyjskie służby oceniają, że oszustwa związane ze szczepieniami stają się jednym z głównych zagrożeń. Rozmowa telefoniczna, e-mail lub SMS może posłużyć do kradzieży danych osobowych i finansowych.

Wiadomość zawiera odsyłacz do fałszywej strony internetowej NHS (National Health Service - brytyjska służba zdrowia) z formularzem wniosku o rejestrację szczepionki i prośbą o podanie wrażliwych danych. Te są następnie wykorzystywane przez przestępców.

ZOBACZ: Nieprzewidziana konsekwencja brexitu. Brytyjscy kierowcy są bezkarni

NHS zapewniło, że żadna z tych informacji nie będzie konieczna w przypadku wyznaczenia terminu szczepienia. Szczepionka jest całkowicie bezpłatna, a osoby kwalifikujące się nie będą musiały podawać szczegółów płatności, aby uzyskać leczenie.

Wystarczy nacisnąć klawisz

- Osoby starsze muszą bardzo uważać na złośliwe połączenia telefoniczne, podczas których zachęca się ich do naciśnięcia klawisza, co może spowodować naliczenie dodatkowych opłat na rachunku - ostrzega Ray Walsh, specjalista ds. prywatności cyfrowej.

- Do oszustw dochodziło już wcześniej, kiedy pojawiły się informacje o pierwszej serii szczepień. Wówczas ostrzegaliśmy, że może rozprzestrzenić się w całym kraju, co teraz wydaje się mieć miejsce - dodaje.

Szczepionka jest obecnie w pierwszej kolejności oferowana przez NHS osobom powyżej 80 roku życia, pracownikom służby zdrowia i pracującym w domach opieki, którzy otrzymają ją w gabinecie lekarskim.

ZOBACZ: Unia Europejska: Możliwe zmiany w umowie handlowej z Wielką Brytanią. Europosłowie mają wątpliwości

Każda osoba, która dostanie wiadomość o kwalifikacji jako uprawniony do szczepienia przypomina się, aby nie korzystał z żadnych odsyłaczy do innych stron.

Ponieważ pandemia koronawirusa spowodowała znaczny wzrost zakupów internetowych, oszuści używają również fałszywych e-maili podając się za firmy kurierskie, aby wyłudzać dane osobowe.

Wpuściła do domu mężczyznę

Pierwszy odnotowany przypadek oszustwa podczas trwającej fali pandemii miał miejsce 30 grudnia. Wówczas kobieta wpuściła do domu w południowo-zachodnim Londynie mężczyznę, który twierdził, że jest pracownikiem NHS, czyli publicznej służby zdrowia, i przyszedł, by ją zaszczepić przeciw Covid-19. Wstrzyknął jej w ramię nieznaną substancję, po czym pobrał od niej opłatę w wysokości 160 funtów, która jak wyjaśnił, zostanie zrefundowana przez NHS. 4 stycznia mężczyzna przyszedł do jej domu jeszcze raz, aby pobrać 100 funtów za rzekomą drugą dawkę szczepionki.

ZOBACZ: Przedstawiciel KE: szczepionka nie będzie płatna dla grup ryzyka

Policja dodała, że nie wiadomo, czym była wstrzyknięta substancja, ale kobieta została przebadana w szpitalu i nie stwierdzono u niej żadnych niepokojących objawów.

Drugi najwyższy bilans

W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 1243 zgony z powodu Covid-19, co jest drugim najwyższym bilansem od początku epidemii w tym kraju, i wykryto 45 533 nowych zakażeń koronawirusem - poinformował we wtorek brytyjski rząd.

Liczba zgonów jest prawie 2,5-krotnie wyższa niż w bilansie z poniedziałku, choć trzeba pamiętać, że bilanse obejmujące weekendy, czyli podawane w niedziele i poniedziałki, są najniższe w tygodniu, a niezarejestrowane zgony są uzupełniane w kolejnych dniach, zwłaszcza we wtorki i środy, stąd te są zwykle najwyższe. Niemniej bieżący bilans jest wyższy od tego z wtorku przed tygodniem o 413 i jest to piąty przypadek w ciągu siedmiu dni, gdy przekroczony jest poziom 1000 zgonów w ciągu doby. W całym kraju z powodu Covid-19 zmarły dotychczas 83 203 osoby, z czego 72 685 w Anglii, 5023 - w Szkocji, 3997 - w Walii, a 1498 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie. Więcej ich odnotowano tylko w Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Indiach i Meksyku. Liczba nowo wykrytych zakażeń jest niższa o 636 od tej z poniedziałku, o ponad 15 tys. niższa niż w poprzedni wtorek; jest to najniższy dobowy bilans od 15 dni. W Anglii stwierdzono 41 121 nowych zakażeń, w Szkocji - 1875, w Walii - 1332, a w Irlandii Północnej - 1205. Ponad 3 mln zakażeń W całym kraju liczba wykrytych od początku epidemii infekcji SARS-CoV-2 wynosi obecnie 3 164 051, co jest piątym najwyższym bilansem na świecie - więcej jest tylko w USA, Indiach, Brazylii i Rosji. W ciągu ostatniej doby wykonano 537 tys. testów na obecność SARS-CoV-2, a od początku epidemii - już 58,3 mln. Obecne możliwości brytyjskich laboratoriów to 793,5 tys. testów na dobę. Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 w niedzielę a godz. 17 w poniedziałek i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności SARS-CoV-2, a bilans testów i zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w poniedziałek a godz. 9 we wtorek. Według danych ze poniedziałku, które nie obejmują Irlandii Północnej, w szpitalach przebywało 35 704 chorych na Covid-19, co stanowi wzrost o 1365 w stosunku do niedzieli i jest najwyższą liczbą od początku epidemii. W szczytowym momencie pierwszej fali - 12 kwietnia - w całym kraju w szpitalach przebywało niespełna 21,7 tys. osób. Do poniedziałku włącznie pierwszą dawkę szczepionki przeciw Covid-19 otrzymało 2 431 648 osób, zaś drugą - 412 617.

WIDEO - Setki martwych ptaków na rzymskich ulicach. "Wojna noworoczna" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/sgo/ "The Independent", PAP, polsatnews.pl