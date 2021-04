W środę założenia odmrażania gospodarki - Olga Semeniuk w "Graffiti"

Zapytana o harmonogram odmrażania gospodarki wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk powiedziała, że harmonogram zostanie ogłoszony w środę.

Nadzieja na komunie i wesela

- Musimy poczekać, w środę minister Niedzielski przedstawi założenia. Jutro także o 10:00 rządowy zespół zarządzania kryzysowego, gdzie zapadną decyzje - powiedziała polityk w programie "Graffiti". - Mam nadzieję, że te liczby, które dzisiaj obserwujemy, regularne, jeżeli chodzi o stan epidemiczny kraju, pozwolą na kontrolowany optymizm. Jednak musimy cały czas zachowywać odpowiednią czujność - powiedziała.

- Po półtora roku walki z pandemią w gospodarce dzisiaj brakuje każdej gałęzi, która jest zamknięta. Nie chciałabym tego stopniować i pokazywać, że jedna branża jest ważniejsza od drugiej. Każda działalność jest ważna, 2,5 mln przedsiębiorstw aktywnych w Polsce to są cenne przedsiębiorstwa, które mam nadzieję, że będą w sposób stabilny w szybkim tempie odmrażane - powiedziała w "Graffiti" wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk.

Kontrolowany optymizm

- W kolejnych etapach mówimy o gałęziach, które są najdłużej zamknięte, mówię o branży eventowej, gastronomii, ale także o wszystkich tych przedsięwzięciach, które możemy organizować na otwartej przestrzeni. Był to jeden z wariantów branych pod uwagę w 2020 roku czyli organizacja przedsięwzięć na otwartej przestrzeni. Mówię tutaj o wszystkich tych imprezach rodzinnych, które są przed nami, komuniach, weselach. Również - z odpowiednim protokołem, który jest na bieżąco aktualizowany u nas w resorcie - uda nam się już niebawem otwierać te gałęzie - powiedziała wiceminister.

- Mówimy także o działalności sportowej, klubach fitness. Te wszystkie działy gospodarki są w hybrydowym lub permanentnym zamknięciu. Zależy nam na tym, aby jak najszybciej doprowadzić do ich odmrożenia. Choć, musi to być bardzo kontrolowany optymizm - powiedziała.

- Decyzja o ostatecznym kształcie tego wszystkiego zapadnie w środę - powiedziała wiceminister. - Będzie to przedstawiał minister (zdrowia - red.) Niedzielski - dodała.

- Jeżeli chodzi o protokoły bezpieczeństwa, to tam bierzemy pod uwagę liczbę osób przebywających na danej przestrzeni, jak również metraż do tego dostosowany. Tam, gdzie możemy przeprowadzić część działalności na otwartej przestrzeni, jest to bardzo duży atut i tam możemy gromadzić nieco większą liczbę osób. Ale cały czas mówimy o tym reżimie, w którym będziemy żyli i zasadach DDMA, oczywiście równolegle do Narodowego Programu Szczepień, który mam nadzieję będzie się w kolejnych miesiącach rozwijał - powiedziała.

