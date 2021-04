Luzowanie obostrzeń. Otwarte salony fryzjerskie, wraca nauka hybrydowa

W mijającym tygodniu z powodu spadku liczy zachorowań rząd zgodził się na poluzowanie niektórych obostrzeń w 11 województwach.

Ścisły reżim sanitarny

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, od poniedziałku 26 kwietnia salony urody, fryzjerskie, tatuażu i piercingu będą mogły się otworzyć w województwach: podlaskim, podkarpackim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, pomorskim, lubuskim, świętokrzyskim, mazowieckim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i w małopolskim.

ZOBACZ: Rzecznik rządu: w połowie przyszłego tygodnia przedstawimy plan odmrażania gospodarki

W pozostałych pięciu województwach (śląskim, dolnośląskim, wielkopolskim, łódzkim oraz opolskim), ze względu na liczbę zakażeń, dotychczasowe obostrzenia nadal będą obowiązywać.

Właściciele salonów kosmetycznych czy fryzjerskich, muszą jednak pamiętać, że ich biznesy będą mogły funkcjonować w ścisłym reżimie sanitarnym. Oznacza to, że w takim miejscu, przebywać może wyłącznie obsługa i obsługiwani klienci. Reżim sanitarny wymaga ponadto, że stanowiska obsługi muszą znajdować się w odległości co najmniej 1,5 m od siebie, chyba że między nimi jest przegroda.

Wraca nauka hybrydowa

W poniedziałek weszła również w życie nowelizacja rozporządzenia ministra edukacji i nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zgodnie z nowelą od 26 kwietnia lekcje w systemie hybrydowym w klasach I-III w szkołach podstawowych będą mieli uczniowie w 11 województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim, świętokrzyskim, lubelskim, podkarpackim, małopolskim.

ZOBACZ: Ilu Polaków boi się zakażenia koronawirusem? Nowe badanie

Tzw. system hybrydowy, ma polegać na prowadzeniu zajęć w taki sposób, że nie więcej niż 50 proc. uczniów klas I–III szkoły podstawowej realizuje zajęcia w szkole oraz co najmniej 50 proc. uczniów realizuje zajęcia zdalnie. Dyrektor szkoły podstawowej ma ustalić harmonogram prowadzenia zajęć zgodnie z tym podziałem, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne realizowanie tych zajęć przez każdego ucznia.

W szkole podstawowej prowadzona ma być również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie. Będzie ona organizowana na wniosek rodziców.

Nauka zdalna w pięciu województwach

W pozostałych pięciu województwach: dolnośląskim, łódzkim, opolskim, śląskim i wielkopolskim uczniowie klas I-III szkół podstawowych nadal będą uczyć się zdalnie.

ZOBACZ: Gastronomia bez obostrzeń. Hiszpanie testują powrót do normalności

Zostaje tam utrzymany obowiązek zorganizowania przez dyrektora szkoły opieki świetlicowej dla dzieci, których rodzice są do tego uprawnieni. Wsparcie powinny uzyskać rodziny, w których przynajmniej jeden z rodziców jest zatrudniony w podmiocie leczniczym lub świadczy usługi na rzecz przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii.

Przedłużone zostaje do 2 maja zawieszenie zajęć stacjonarnych w szkołach podstawowych, szkołach ponadpodstawowych, placówkach kształcenia ustawicznego i centrach kształcenia zawodowego, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych i domach wczasów dziecięcych. Prowadzona jest tam nauka w formie zdalnej. Zawieszone jest też stacjonarne funkcjonowanie szkolnych schronisk młodzieżowych. Ponieważ 3 maja jest dniem ustawowo wolnym w praktyce zawieszenie zajęć stacjonarnych jest nie do 2 maja, tylko do 3 maja.