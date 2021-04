Historię z Uttar Pradeś opisuje dziennik "India Today". Mężczyzna, z ciałem ojca przywiązanym do dachu, przyjechał do Agry i sam dostarczył je do krematorium. Kilka godzin później, samodzielnie przeprowadził obrzędy pogrzebowe.

ZOBACZ: "Czegoś takiego świat chyba nie widział". Polka o pandemii COVID-19 w Indiach

Zdjęcie samochodu pojawiło się w mediach społecznościowych. Dziennikarze wskazują, że osoby, które planują wezwać karetkę do zmarłego, muszą liczyć się z czasem oczekiwania wynoszącym ponad 6 godzin. Szpitale w Agrze oraz pobliskich Mainpuri i Firozabad nie przyjmują pacjentów.

COVID-19 Update: एम्बुलेंस नहीं मिली तो पिता के शव को कार की छत पर बांधकर बेटा पहुंचा मोक्षधाम #COVID-19 Update / If the #ambulance was not found, the #father's body was tied on the roof of the car and the son #reached Mokshadhamhttps://t.co/368ndMqyXr