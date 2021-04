Obywatele Indii zostali zatrzymani przez funkcjonariuszy Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej. Nie posiadali dokumentów uprawniających do przebywania na terytorium Polski. Mężczyźni przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy.

Do zdarzenia doszło w miniony piątek. Dwóch obywateli Indii zostało zatrzymanych w pobliżu granicy przez funkcjonariuszy straży granicznej z Dołhobyczowa.

Mężczyźni przybyli z terytorium Ukrainy. Przekroczyli tzw. zieloną granicę państwa. Podczas kontroli okazało się, że nie posiadają dokumentów, które uprawniają do pobytu na terenie Polski.

Migranci zostali przebadani przez lekarza. Wynik testu na obecność SARS-CoV-2 w obu przypadkach okazał się negatywny. Zatrzymani trafili do pomieszczeń służbowych straży granicznej.

Chcieli dotrzeć do Polski

"Przyznali się do nielegalnego przekroczenia granicy. Zatrzymani oświadczyli funkcjonariuszom, iż przekroczyli nielegalnie granicę z zamiarem dotarcia do naszego kraju" - poinformował we wtorek Nadbużański Oddział Straży Granicznej.

Po zakończeniu kwestii administracyjnych obywateli Indii przekazano ukraińskim służbom granicznym.

Jak wynika z danych Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej od początku roku zatrzymano 17 osób w pobliżu granicy państwowej. W samym kwietniu doszło do 4 zatrzymań na terenie województwa lubelskiego.

