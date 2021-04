W poniedziałek dom aukcyjny Sotheby’s poinformował, że model, który w 2008 roku West zaprojektował dla Nike, został sprzedany za 1,8 mln dolarów.

World Record: This pair of Kanye West ‘Grammy Worn’ Nike Air Yeezy 1 Prototypes from 2008 sold for $1.8 million today. Acquired by sneaker investing platform @raresapp via private sale, the pair set a new world record price for a pair of sneakers. https://t.co/bdgKtrHLY2