Gucci sprzedaje buty za 12 dolarów. Jednak nie wyjdziesz w nich na zewnątrz

Gucci wprowadza na rynek serię butów w formie niewymienialnych tokenów NFT, które reprezentują dane aktywa (w tym przypadku obuwie) w oparciu o technologię blockchain.

ZOBACZ: Cyfrowe dzieło sztuki sprzedane za równowartość 69 mln dolarów

Aby było to możliwe, dom mody współpracuje z białoruską firmą Wanna, znaną z tworzenia trójwymiarowych modeli w cyfrowym świecie.

Za pomocą aplikacji na smartfony można przymierzyć m.in. zegarki, nakrycia głowy, okulary, wypróbować szminki, a także sprawdzić jak akcesoria do domu - wazony czy poduszki - będą wyglądały ustawione w docelowym miejscu.

Pokolenie Z

Dzięki swoim działaniom marketingowym firma chce dotrzeć do klientów pokolenia Z (urodzonych w drugiej połowie lat 90. i po 2000 roku), obeznanego z technologią, a którego być może jeszcze nie stać na fizyczne produkty Gucci.

Just bought these #digitalfashion shoes via @gucci sneaker garage. Are they actually an #NFT in disguise? Would be cool to see these on the @lukso_io #blockchain and @dematerialised marketplace in the future for use in more #AR and #VR apps$LYX #LUKSO pic.twitter.com/jDTXWahuce