W poprzednim tygodniu pojawiały się informacje o możliwym przeniesieniu daty przedterminowych wyborów w Rzeszowie. Ich pierwszą turę zaplanowano na niedzielę 9 maja, a ewentualną drugą - dwa tygodnie później, czyli 23 maja.



Projekt rozporządzenia w tej sprawie opublikowało w poniedziałek Rządowe Centrum Legislacji. Inne, podobne dokumenty dotyczą terminów wyborów uzupełniających w kilku innych gminach i miastach.

Przesunięcie głosowania na czerwiec zarekomendował w piątek Główny Inspektorat Sanitarny. Jak wyjaśniał, ze względu na sytuację epidemiczną w maju nie powinny odbyć się jakiekolwiek wybory lokalne.

"Pomimo tendencji schyłkowej trzeciej fali zachorowań na SARS-CoV-2 oraz prognozy poprawy sytuacji w najbliższych tygodniach, ciągle należy brać pod uwagę dynamicznie zmieniającą się sytuację i ryzyko wzrostu zachorowań - w szczególności pod kątem pojawiania się nowych wariantów koronawirusa" – ocenił GIS.

Jak stwierdził Inspektorat, "zalecanym rozwiązaniem jest przełożenie wszelkich przedsięwzięć wyborczych na drugą dekadę czerwca 2021 r".

Kto zastąpi Ferenca?

Przedterminowe wybory w Rzeszowie muszą odbyć się w związku z tym, że rządzący miastem od 2002 r. Tadeusz Ferenc złożył rezygnację. Stało się to 10 lutego.

Dotychczasowy włodarz wyjaśniał, że wpłynął na to jego stan zdrowia. Pogorszył się on po przebytym zakażeniu koronawirusem. Ferenc zaproponował, by w rzeszowskim ratuszu zastąpił go wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, związany z Solidarną Polską.

Ponadto na stanowisko prezydenta miasta kandydują: popierana przez Prawo i Sprawiedliwość i rzeszowski region NSZZ „Solidarność” wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa Konrad Fijołek, którego popiera m.in. PO, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, a także poseł Konfederacji Grzegorz Braun.

Rzecznik rządu Piotr Müller mówił w czwartek, że ze względu na kwestię potencjalnego ryzyka związanego z pandemią istnieje poważna możliwość przesunięcia terminu wyborów w Rzeszowie.

Dodał, że spodziewa się, że decyzja w tej sprawie zapadnie najpóźniej w przyszłym tygodniu.

