Powrót zimy w całej Polsce. Ostrzeżenia o przymrozkach

Według IMGW termometry mogą pokazać miejscami -2, -4 stopnie C, a przy gruncie lokalnie ok. -6 stopni. W górach temperatura może spaść do ok -5 lub nawet -7 stopni, a przy gruncie do -9 stopni. W całym kraju obowiązują ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia.

Instytut poinformował na Twitterze, że w części województw: śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego oraz w całym województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenia przed przymrozkami ważne będą przez jeszcze jedną noc, z wtorku na środę.

