Niemiecki Trybunał Konstytucyjny utorował w środę drogę do podpisania ustawy ratyfikującej fundusz naprawczy Unii Europejskiej. Odrzucił on zarzuty prawne przeciwko finansowanemu z długu planowi inwestycyjnemu. Ta decyzja jest niezbędna do uruchomienia w UE wydatków na odbudowę w wysokości 750 mld euro (900 mld dolarów) w celu złagodzenia skutków pandemii Covid-19.