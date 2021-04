Marsjański dron Ingenuity wykonał trzeci lot. "Odbył się zgodnie z naszymi założeniami"

W odróżnieniu od poprzednich dwóch, podczas których Ingenuity wznosił się pionowo nad miejscem startu po czym opadał, tym razem dron wykonał lot w poziomie osiągając szybkość 2 metrów na sekundę, czyli ok. 7 km/godz.

- Dzisiejszy lot odbył się zgodnie z naszymi założeniami, ale nie oznacza to, że był mniej doniosły - powiedział Dave Lavery, kierujący programem w siedzibie NASA w Waszyngtonie.

The #MarsHelicopter is really “spreading its wings” now – even pushing beyond my camera's field of view. Watch my view of Flight #3, as Ingenuity takes off on a long run (164 ft/50 m) down its flight zone and back. https://t.co/ESQu9PIL9S pic.twitter.com/PzEoD3XoHA