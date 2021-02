NASA pokazała niespotykane zdjęcie Wenus

W tej misji ważną rolę odgrywa również Wenus. Przeloty obok tej planety pomagają bowiem sondzie w odpowiednich zmianach orbity - tak, aby przemieszczać się coraz bliżej Słońca. Łącznie sonda minie Wenus siedmiokrotnie. Takie manewry noszą miano asysty grawitacyjnej.

Naukowcy próbują wykorzystywać te przeloty także do badań Wenus i jej okolic. Podczas trzeciego przelotu, który miał miejsce 11 lipca 2020 r., kamera pokładowa sondy uzyskała nietypowe zdjęcie nocnej strony Wenus z bliskiej odległości.

✨ Take off to the planet... Venus.



Our @NASASun mission #ParkerSolarProbe snapped this image of Venus' nightside during a July 2020 flyby, revealing stunning views: https://t.co/3EPraEMrJf pic.twitter.com/lwZOFlHJTZ