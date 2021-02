NASA ujawniła zdjęcie z Marsa. Łazik lądujący na linach

Niecałe 24 godziny po udanym lądowaniu amerykańskiego łazika planetarnego Perseverance na Marsie NASA opublikowała w piątek pierwsze zdjęcie, ukazujące ten moment. Łazik jest pokazany od góry zaledwie dwa metry nad ziemią, opuszczany na kablach przymocowanych do platformy lądującej, której silniki rakietowe wzbijają czerwony pył.

NASA obiecuje opublikowanie większej liczby podobnych zdjęć w ciągu najbliższych kilku dni. Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej zapowiedziała, że być może ujawni także nagranie audio z momentu lądowania.

NASA ma obraz i dźwięk z Marsa

Zdjęcie zostało wykonane przez jedną z 25 kamer, zainstalowanych na łaziku i platformie, która dostarczyła go na powierzchnię Marsa. Podczas lądowania włączone były także dwa mikrofony, w które wyposażony jest Perseverance.

ZOBACZ: "Hit misji na Marsa". Ma wypaść z "brzucha" łazika

- To jest coś, czego nigdy wcześniej nie widzieliśmy - powiedział inżynier systemu lotu NASA Aaron Stehura. - To było oszałamiające. Towarzyszy nam poczucie zwycięstwa, że ​​udało nam się to zdjęcie zrobić i podzielić się nim ze światem - dodał naukowiec.

Łazik "w pełni sprawny po lądowaniu"

Według NASA łazik jest w pełni sprawny po wylądowaniu na płaskim, bezpiecznym terenie w kraterze Jezero, mającym zaledwie jednostopniowe nachylenie powierzchni i stosunkowo małą ilość kamieni w pobliżu. Na razie sprawdzane są wszystkie systemy pojazdu, który w swoją badawczą podróż po Marsie ma wyruszyć za około tydzień.

WIDEO - Jeden z najdroższych leków na świecie ma uratować Stasiowi życie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ PAP