Ok. 5-miesięczna dziewczynka w nocy soboty na niedzielę została zostawiona w "oknie życia" w Częstochowie. - Nie posiadała żadnych obrażeń, jednak ze względu na jej zdrowie i bezpieczeństwo została przetransportowana do szpitala - poinformował polsatnews.pl mł. asp. Kamil Sowiński z częstochowskiej komendy. Kilka godzin później na policję zgłosili się rodzice dziecka.

Jako pierwszy o odnalezieniu dziecka poinformował tygodnik "Niedziela". To piąte niemowlę zostawione w "oknie życia" im. bł. Edmunda Bojanowskiego działającym przy Domu Życia w Częstochowie.

Siostra Barbara Kaczmarczyk przekazała, że kilkumiesięczna dziewczynka miała "cechy zespołu Downa". - Jest zadbana, bardzo ładnie ubrana. Osoba, która przyniosła dziecko pozostawiła również reklamówkę z rzeczami na przebranie. Jak zawsze w takiej sytuacji zostało wezwane pogotowie i policja.

Sąd Rodzinny powiadomiony

- Otrzymaliśmy zgłoszenie ok. 1 w nocy. Patrol ustalił, że jest to ok. 5-miesięczna dziewczynka - powiedział polsatnews.pl mł. asp. Kamil Swoiński, p.o. rzecznika prasowego Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

W trakcie prowadzonych czynności, na policję zgłosili się rodzice dziecka.

- Zostały wykonane czynności. Na chwilę obecną trwają dalsze czynności w celu ustalenia szczegółów przebiegu tego zdarzenia. O całej sprawie został poinformowany Sąd Rodzinny - przekazał oficer prasowy.

Piąte dziecko w "oknie życia"

"Częstochowskie Okno Życia ostało otwarte w 2008 r., przy ul. św. Kazimierza 1. Opiekują się nim Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, które prowadzą tam Dom Życia i Nadziei im. bł. Edmunda Bojanowskiego" - czytamy na stronie Caritasu.

Dziewczynka to piąte dziecko zostawione w "oknie życia". "Pierwsze dziecko – ok. 3- miesięczny chłopczyk znalazł się w nim dnia 31.05.2010 r. W roku 2013 schronienie znalazło troje dzieci, byli to chłopcy zaraz po urodzeniu – w marcu, we wrześniu i w październiku" - poinformowano.

