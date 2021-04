Kilkudniowa dziewczynka zostawiona w "oknie życia"

Jak dowiedziała się PAP pozostawione dziecko to kilkudniowa dziewczynka.

- Dziecko było przywiezione do szpitala w stanie dobrym – powiedział rzecznik prasowy ostrowskiego szpitala Adam Stangret.

Matka może wrócić po dziecko

"Okno życia" przy ostrowskim ośrodku sióstr elżbietanek działa od 8 grudnia 2015 roku. W 2017 r. po raz pierwszy trafił do niego chłopiec tuż po urodzeniu, któremu siostry dały imię Błażej.

Punkt utworzono z inicjatywy prezydent Ostrowa Wlkp. Beaty Klimek po tym, jak matka pozostawiła niemowlę na ulicy.

"Okna życia" to specjalnie przygotowane miejsca, umożliwiające matkom, które nie mogą lub nie chcą opiekować się noworodkiem, anonimowe, bezpieczne pozostawienie w nim dziecka. Punkty te są otwierane z zewnątrz, ogrzewane i wentylowane. Po otwarciu uruchamia się sygnalizacja alarmująca opiekunki, zazwyczaj siostry zakonne. Noworodek umieszczany jest w inkubatorze do czasu przyjazdu karetki, która zabiera go do szpitala, gdzie przechodzi badania, a następnie kierowany jest do pogotowia rodzinnego. Równolegle uruchamiane są procedury nadania tożsamości i adopcyjna.

Zgodnie z prawem, matka w ciągu 3 miesięcy może wrócić po dziecko i je odebrać bez konsekwencji prawnych.

bas/PAP