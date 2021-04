Gdy zamykała okno życia, za którym zostawiła kilkumiesięcznego syna, myślała, że w ten sposób zapewni mu lepsze życie. Dwa dni później matka zmieniła zdanie i postanowiła go odzyskać. Nie jest to jednak takie proste. O przyszłości małego Antosia zdecyduje sąd. Może on orzec, że chłopiec - mimo starań kobiety - trafi do rodziny zastępczej.