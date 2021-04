Naukowcy opracowali niezwykłą farbę. Jest tak biała, że zastąpi klimatyzację

To najzimniejszy znany odcień bieli, który nie tylko odbija ciepło, ale też oddaje własne w kosmos. Naukowcy twierdzą, że jeśli ktoś pomaluje tą farbą dach domu, ochłodzi go skuteczniej niż większość dostępnych klimatyzatorów.

Białe farby, którymi na co dzień malujemy nasze domy, odbijają ok. 80-90 proc. światła. To dużo, ale powierzchnie pomalowane w ten sposób wciąż są cieplejsze niż otoczenie, bo zbierają i zatrzymują energię z promieni słonecznych. Naukowcom z uniwersytetu Purdue w amerykańskim stanie Indiana udało się jednak opracować farbę, która dosłownie chłodzi. Można ją wyprodukować w podobnej cenie co dostępne dziś farby.

Farba, która chłodzi

Choć wydaje się to fizycznie niemożliwe, efekt chłodzący farby da się uzyskać. Trzeba jednak połączyć dwie właściwości. Po pierwsze, powierzchnia musi odbijać naprawdę większość padającego na nie światła. Po drugie – technologia musi dawać możliwość pozbycia się nadmiaru ciepła.

Większość dostępnych dziś w handlu białych farb, nawet tych specjalistycznych, musi wchłonąć 10-20 proc. energii światła, które na nie pada. Zespół pod kierunkiem prof. Xiulina Ruana eksperymentował z różnymi substancjami, które są podstawą białych farb. Zazwyczaj jest to dwutlenek tytanu, jednak inżynierowie zdecydowali się tym razem na siarczek baru.

Nie jest to nowa substancja w przemyśle – było już wiadome, że odbija promienie UV. Odkrycie polega na obserwacji, że jeśli zwiększyć nie tylko jej ilość, lecz także zróżnicowanie wielkości cząsteczek, odbijają one więcej światła różnej długości fali. Wszystkie razem mogą więc odbić znakomitą większość widma światła słonecznego.

Druga technologia jest jeszcze bardziej obiecująca. Farba opracowana na Uniwersytecie Purdue wysyła promieniowanie podczerwone, co oznacza, że emituje ciepło prosto w kosmos. Tymczasem zwykłe klimatyzatory, których używamy dzisiaj, wyprowadzają je zaledwie z budynków na zewnątrz. Zużywają więc energię, ale jednocześnie przykładają się do ocieplenia zwłaszcza w miastach, gdzie są intensywnie używane.

Farba zastąpi klimatyzację

Tymczasem dach pomalowany nową farbą schładza średnio z mocą 113 W na metr kwadratowy. Oznacza to, że superbiały dach domu o powierzchni 100 m2 będzie go chłodził z wydajnością 10 kW, a to przewyższa większość dzisiejszych domowych klimatyzatorów. Podczas testów na uniwersytecie taki dach był o kilka stopni chłodniejszy od otoczenia.

Prof. Ruan, który razem z zespołem złożył już wniosek patentowy, powiedział, że gdyby pokryć nową farbą od 0,5 do 1 proc. powierzchni Ziemi, można by całkowicie zatrzymać efekt ocieplenia. – To duża powierzchnia, ale jeśli któregoś dnia będziemy potrzebować takiego podejścia, żeby odwrócić trend ocieplenia, jest to przystępne. Farba nie jest droga – mówi. Ocenia, że będzie w stanie sprzedawać ją w podobnej cenie co porównywalne produkty.

