Brytyjscy urzędnicy do walki z ociepleniem klimatu podwoili ilość swoich lotów. Do ponad 4500 rejsów

Pracownicy brytyjskiej agencji rządowej BEIS, zajmującej się rozwiązywaniem problemów związanych ze zmianami klimatu, odbyli w roku budżetowym 2018-2019 ponad 4500 służbowych lotów krajowych. To prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. - Latanie jest aktywnością o wysokiej emisji dwutlenku węgla i nie powinno odbywać się bez prawdziwej potrzeby - wskazują ekolodzy.

Przedstawiciele BEIS (Departament Biznesu, Energetyki i Strategii Przemysłowej) odbyli ponad 4500 służbowych lotów krajowych w roku budżetowym (2018–2019), podano w corocznym raporcie departamentu. Rok wcześniej takich lotów było około 2700.

- Oni powinni wyznaczać standardy zachowania, a nie latać 4500 razy w roku - powiedział Alan Whitehead, polityk z brytyjskiej Partii Pracy, który lobbował za większym wykorzystaniem zrównoważonych źródeł energii.

Departament "robi znaczne postępy"

Zespół prasowy BEIS poinformował, że liczba lotów nie przedstawia pełnego obrazu całkowitych wysiłków departamentu na rzecz zmniejszenia emisji. Departament "robi znaczne postępy", aby zrealizować zaplanowane do 2020 r. zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o dwie trzecie.

- Łączna emisja gazów cieplarnianych w departamencie, która uwzględnia zarówno podróże samolotem, jak i inne czynniki, wyniosła mniej niż 22 700 ton węgla w tym roku finansowym. W ubiegłym roku wydział wyemitował 30 300 ton - poinformowano dziennikarzy.

Klimatolog z Greenpeace Doug Parr jest rozczarowany postawą urzędników BEIS. - Latanie jest aktywnością o wysokiej emisji dwutlenku węgla i nie powinno odbywać się bez prawdziwej potrzeby.Każda gałąź gospodarki musi dokonywać redukcji emisji dwutlenku węgla, a w rządzie należy oczekiwać, że BEIS będzie w tym przodować - powiedział.

- Czy taka liczba lotów krajowych w małym, rozwiniętym kraju o stosunkowo dobrym transporcie lądowym jest naprawdę konieczna? - dodał.

Wielka Brytania chce wyeliminować swój wkład w globalne ocieplenie

W 2019 r. BEIS zwrócił się do Komitetu ds. Zmian Klimatu, który doradza rządowi Wielkiej Brytanii w sprawie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, aby zmniejszyć całkowitą emisję dwutlenku węgla do 0 netto do 2050 r.

W odpowiedzi Komitet ostrzegł, że aby Wielka Brytania mogła skutecznie wyeliminować swój wkład w globalne ocieplenie, liczba lotów odbytych przez mieszkańców mogłaby wzrosnąć jedynie o bardzo ograniczoną liczbę, uwzględniającą wzrost liczby ludności.

WIDEO - Rozebrali go do naga i bili deskami. Przez "bluźniercze materiały" na społecznościówkach Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

dc/ml/ The Guardian, FOX News