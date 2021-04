Koronawirus w Indiach, brakuje tlenu i miejsc w szpitalach. "Staramy się pomóc"

- Zastanawiamy się, co możemy zrobić, aby pomóc i wesprzeć ludność Indii - powiedział w piątek brytyjskim mediom Johnson, określając Indie jako świetnego partnera i wyjaśniając, że pomoc może obejmować zapewnienie respiratorów i leków.

ZOBACZ: Szef WHO: pandemia koronawirusa jeszcze długo się nie skończy

W ciągu ostatniej doby, drugiej z rzędu, całkowita liczba zakażeń w Indiach w ciągu nocy była wyższa niż kiedykolwiek odnotowano na całym świecie od początku pandemii w zeszłym roku i wyniosła 332 730.

India reports more than 300,000 new COVID cases, the world's highest single-day tally, with oxygen supplies running low and crematoriums overwhelmed with bodies https://t.co/cnzAYU7xYZ pic.twitter.com/PkfW7AApJU