Zalecenie jest oparte na ocenie grupy ekspertów, którzy przeanalizowali 16 opublikowanych dotychczas badań o stosowaniu iwermektyny w leczeniu COVID-19 - podała Światowa Organizacja Zdrowia w komunikacie.

Naukowcy ocenili, że dowody na to, czy iwermektyna zmniejsza śmiertelność, konieczność użycia respiratora, hospitalizacji i czasu trwania choroby są nikłe w związku z małą liczbą danych zawartych w badaniach i niską ich jakością.

WHO advises that ivermectin only be used to treat #COVID19 within clinical trials until more data is available, as the current evidence on the use of the treatment is inconclusive https://t.co/bPZ8gygIAe pic.twitter.com/rzyGak5XJD