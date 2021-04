"Do niedawna nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje". Duda o Żulczyku

- Nie czytałem książek Jakuba Żulczyka. Do niedawna w ogóle nie wiedziałem, że ktoś taki istnieje. Później dowiedziałem się z mediów – powiedział prezydent Andrzej Duda. W rozmowie z redaktorem naczelnym Interii Piotrem Witwickim odniósł się do oskarżenia pisarza o zniesławienie prezydenta RP.

Pisarz i scenarzysta Jakub Żulczyk został oskarżony o znieważenie prezydenta Polski we wpisie na Facebooku z listopada ubiegłego roku. Nazwał w nim Andrzeja Dudę "debilem". O tym, że w tej sprawie będzie toczył się proces, poinformował sam Żulczyk.

Prokuratura skierowała do sądu w Warszawie akt oskarżenia przeciwko pisarzowi. Zarzucono mu "popełnienie czynu polegającego na publicznym znieważeniu 7 listopada ub.r. na profilu w serwisie społecznościowym Prezydenta RP, poprzez użycie wobec niego określenia powszechnie uznanego za obraźliwe".

ZOBACZ: Akt oskarżenia ws. Żulczyka. Ziobro zabrał głos

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęło się po zawiadomieniu osoby prywatnej. Żulczykowi grozi do 3 lat pozbawienia wolności.

"Są pewne granice kultury bycia"

O tę sprawę prezydent Duda został zapytany przez Piotra Witwickiego w rozmowie transmitowanej na portalu Interia.pl.

- W polityce są pewne granice kultury bycia, poza którymi polityka przestaje być polityką, a język przestaje być normalnym językiem i staje się rynsztokiem, przejawem nienawiści, woli sponiewierania drugiego człowieka. Uważam, że to przekroczenie wszelkich granic i jakiejkolwiek przyzwoitości – stwierdził prezydent.

WIDEO: - Uważam, że to przekroczenie wszelkich granic i jakiejkolwiek przyzwoitości – prezydent o sprawie zniesławienia

Duda o Żulczyku: sam sobie wystawia świadectwo

Jak dodał, "to nie jest kwestia znieważenia pana Andrzeja Dudy, tylko to kwestia również tego, że to urząd prezydenta RP, wobec którego jest pewien szacunek, obowiązkowy". - Podkreślam: niezależnie, kto ten urząd sprawuje. Bo to jest ktoś, kto został wybrany przez naród, w wyborach powszechnych – mówił Andrzej Duda.

ZOBACZ: Spychalski dla Interii: prezydent nie jest stroną w sprawie Żulczyka

Gość Piotra Witwickiego podkreślił, że "nie tylko w Polsce prezydent, jako urząd i osoba go wykonująca, jest chroniony, jest chroniony w wielu państwach UE". - Także chroniony prawno-karnie. Nie jest to jakieś odosobnione rozwiązanie - zaznaczył.

- Jeżeli ktoś w ten sposób traktuje drugiego człowieka, to sam sobie wystawia świadectwo - dodał prezydent na koniec rozmowy.

WIDEO - 15 lat od śmierci Stanisława Lema. Rozmowa o życiu i twórczości wybitnego pisarza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/luq