Duda: "Reakcja władz czeskich wobec Rosji jest całkowicie zrozumiała"

- Reakcja władz czeskich jest całkowicie zrozumiała. Żadne szanujące się państwo nie może zgodzić się z tym, że obce służby będą hasały po kraju i dokonywały aktów, które trudno uznać za inne niż terrorystyczne - powiedział prezydent Andrzej Duda w programie "Gość Wydarzeń" odnosząc się do sprawy wydalenia rosyjskich dyplomatów z Czech.

"Co jakiś czas imperialne porywy Rosji"

- W związku z powyższym reakcja władz czeskich jest absolutnie zrozumiała. Rosja zachowuje się tak, jak się zachowuje od szeregu lat - dodał prezydent.

- Pamiętajmy, że nie kto inny, tylko Rosja w 2008 roku zaatakowała Gruzję, Rosja w 2014 roku zaatakowała Ukrainę i do dzisiaj co jakiś czas mamy takie porywy imperialnych ambicji Rosji. Rosja chce się rozpychać na Bliskim Wschodzie, w Syrii. Rosja chce być uważana za mocarstwo - powiedział prezydent.

- Proszę bardzo, nie mamy nic przeciwko temu, żeby Rosja była mocarstwem, ale z poszanowaniem naszej suwerenności naszej niepodległości z poszanowaniem naszych granic, również praw naszych sąsiadów, wszystkich państwo, które są związane umowami międzynarodowymi, a przede wszystkim Rosja ma przestrzegać prawa międzynarodowego - dodał prezydent.

Na zarzut byłego ministra obrony Tomasza Siemoniaka, że "zdezerterował" prezydent odpowiedział, że prowadzi odpowiedzialne działania.

- Pan Siemoniak nie wie, co mówi. Są działania o których pan Siemoniak niekoniecznie musi wiedzieć. Pan Siemoniak niestety należy do tej opozycji, która często nazywana jest opozycją totalną. Ja nie mówię, że tacy są wszyscy po tamtej sceny politycznej, bo jest część osób, które patrzą na to w sposób inteligentny i rozumieją, na czym polegają sprawy państwowe i prowadzenie tych spraw - powiedział Andrzej Duda.

Duda: "Czuwamy nad sytuacją na Wschodzie"

- Mogę zapewnić że czuwamy zarówno nad sytuacją, która jest na Białorusi i właściwie codziennie odbywają się w tej sprawie konsultacje krajowe, ale także międzynarodowe. Tylko najczęściej odbywają się w formacie, o którym się nie mówi. Spotkania są tajne, objęte klauzulami i my na te tematy nie mówimy. Natomiast prowadzimy systematyczną akcję dyplomatyczną z naszymi sojusznikami i działamy - powiedział Duda.

- Ta polityka jest cały czas aktywna, monitorujemy cały czas sytuację. Dziwię się , że pan Siemoniak nie zauważył, że miałem spotkanie ze sztabem generalnym i dowódcami sił zbrojnych, że byli tam obecni szefowie wszystkich służb. I to spotkanie odbywało się niedawno, a dotyczyło właśnie dokładnie sytuacji wokół polski a ściślej na wschodzie - powiedział Duda.

- Znam swoje obowiązki zwierzchnika sił zbrojnych, człowieka odpowiedzialnego za bezpieczeństwo państwa i niepodzielność jego terytorium. Swoje zadania w tym zakresie wykonuję - powiedział Andrzej Duda. Jak dodał robią to wszystkie odpowiedzialne za podobne zadania osoby.

Prezydent odpowiadając na oczekiwania Koalicji Obywatelskiej dotyczące zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego powiedział, że "prowadzi działania, w części tajne".

- Prowadzimy poważne działania, które w części są tajne, które służą interesom RP i bezpieczeństwu obywateli i one są realizowane skutecznie, prowadzę je z poważnymi osobami, z którymi można prowadzić poważne rozmowy - stwierdził prezydent. Nie ujawnił jednocześnie, czy przychyli się do postulatu Koalicji Obywatelskiej o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

WIDEO - Andrzej Duda: "Żadne szanujące się państwo nie może zgodzić się z tym, że obce służby będą hasały po kraju"

Prezydent: "Mobilizujemy naszych sojuszników"

Prezydent powiedział, że "nie zaskakuje go" jak "rozpycha się Rosja" oraz, że niczego innego się nie spodziewa "mimo, lub właśnie wręcz dlatego, że były te wszystkie sygnały, informacje, dotyczące przemieszczania rosyjskich sił zbrojnych, ich relokacji z różnych rejonów Rosji w kierunku granicy rosyjsko-ukraińskiej, przynajmniej tej międzynarodowo uznanej, czy na Krym".

- Przypominam tylko wszystkim, że kiedy Rosja atakowała Gruzję, czy Ukrainę, wtedy nic się o żadnym przemieszczaniu nie mówiło i wtedy były ataki. Dzisiaj było o tym głośno i już są też informacje o tym, że odpowiednie jednostki wykonały swoje zadania szkoleniowe i wycofują się do swoich macierzystych garnizonów - powiedział prezydent.

- Pan prezydent Putin wykonuje pewne demonstracje, które są demonstracją siły - dodał Andrzej Duda. - Z drugiej strony można powiedzieć tak: to dobrze, że prezydent Putin pokazuje zdolności chociażby relokacyjne, bo one robią rzeczywiście wrażenie na naszych sojusznikach w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego - powiedział prezydent.

- Pokazując to jako przykłady skuteczności i sprawności funkcjonowania wojsk rosyjskich, mobilizujemy naszych sojuszników, aby również tego typu działania prowadzić, aby skracać czas reagowania naszych sił zbrojnych na wypadek, gdyby doszło do jakiejś agresji. Bo przypominam raz jeszcze, że Sojusz Północnoatlantycki jest sojuszem obronnym, służącym tylko do reagowania - powiedział Andrzej Duda.

Wydalenie dyplomatów rosyjskich z Polski

Warszawa wydaliła na początku tego miesiąca trzech rosyjskich dyplomatów, tłumacząc, że byli zaangażowani w "działania szkodzące Polsce". W odpowiedzi za niepożądanych uznano pięciu polskich przedstawicieli z placówki w Moskwie. Działania Polski rosyjskie MSZ określiło jako "prowokacyjne".

Rosyjskie MSZ oświadczyło także, że "Warszawa świadomie realizuje kurs na dalszą degradację i niszczenie relacji dwustronnych". Ambasador RP w Moskwie Krzysztof Krajewski został wezwany do MSZ Rosji. Dyplomata przybył tam w piątek około godz. 11 (godz. 10 w Polsce). Według agencji RIA Nowosti ambasador został wezwany w związku z decyzją polskich władz o wydaleniu rosyjskich dyplomatów.

Konflikt dyplomatyczny Czechy-Rosja

"Polska solidaryzuje się z czeskimi sojusznikami i wspiera trudne decyzje niezbędne dla naszego wspólnego bezpieczeństwa" - zapewniło polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. To reakcja naszego resortu na wydalenie przez Czechy 18 rosyjskich dyplomatów po tym jak Praga poinformowała, że służby specjalne z Rosji odpowiadają za wybuch, do którego doszło w wojskowym składzie amunicji w Czechach w 2014 roku.

Pracownicy ambasady Federacji Rosyjskiej zostali zidentyfikowani jako oficerowie rosyjskich służb specjalnych - twierdzi strona czeska. Rosja odrzuca te zarzuty i reaguje symetrycznie żądając opuszczenia czeskiej ambasady w Moskwie przez równorzędną liczbę dyplomatów. Kreml w odpowiedzi nakazał wyjazd 20 pracowników placówki czeskiej. Czechy z kolei zażądały od Rosjan, aby liczba przedstawicieli w placówkach obu krajów była jednakowa. Wydalenie rosyjskich dyplomatów w geście solidarności zapowiedziała także Słowacja.

