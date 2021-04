- Mam nadzieję, że do 2033 roku ruszy pierwszy polski blok atomowy, niezależnie od tego, kto będzie przy władzy - stwierdził w "Gościu Wydarzeń" prezydent Andrzej Duda. Jego zdaniem, w finansowaniu tej inwestycji mógłby - pod pewnymi warunkami - uczestniczyć Narodowy Bank Polski. Prezydent ujawnił też, co myśli o ewentualnym powołaniu Adama Glapińskiego na drugą kadencję prezesa NBP.

W piątkowym "Gościu Wydarzeń" prezydent Andrzej Duda przyznał, że proces transformacji energetycznej nie będzie krótki, ponieważ zmiana systemu otrzymywania energii musi być "sprawiedliwa".

ZOBACZ: Andrzej Duda zaszczepi się w poniedziałek. Ujawnił, którą szczepionką

- Przewidujemy, że energetyka węglowa zostanie zastąpiona atomową - potwierdził. Dodał, że ma nadzieję na uruchomienie w naszym kraju do 2033 roku pierwszego bloku nuklearnego niezależnie od tego, "kto będzie przy władzy".

Duda: Glapiński jest bardzo dobrym prezesem NBP

Prowadzący Piotr Witwicki zapytał Andrzeja Dudę, czy Narodowy Bank Polski powinien wesprzeć finansowo budowę takiego obiektu.

Zdaniem prezydenta, polski bank centralny "w ostatnim czasie co roku wypracowuje zyski". - Czy poprzez przekazanie zysków, jeśli będą odpowiednie uregulowania, czy też inne instrumenty, mógłby się włączyć w takie strategiczne działania - stwierdził.

WIDEO: Prezydent Andrzej Duda w "Gościu Wydarzeń". Mówił m.in. o przyszłości energetyki

Dopytany, czy zgłosi Adama Glapińskiego na drugą kadencję na stanowisku prezesa NBP odpowiedział, że jest on "bardzo dobrym szefem" tej instytucji.

ZOBACZ: Banknot z wizerunkiem Lecha Kaczyńskiego. Szef NBP podpisał wzór

- W okresie, gdy sprawuje swoją funkcję, jest stabilna sytuacja; to bardzo dobrze od strony bezpieczeństwa finansowego państwa. Jeśli jest głównodowodzący, który dobrze prowadzący armię, wydaje mi się, że można przedłużać powierzone mu zadanie - ocenił.

Kadencja Glapińskiego kończy się w 2022 roku

Jak zapewnił Duda, "bardzo szanuje profesora Glapińskiego". - Uznaję to, co robił przez ostatnie lata i jak prowadził sprawy finansowe Polski. To niezwykle istotne kwestie - podsumował.

Adam Glapiński szefuje Narodowym Bankiem Polskim od 2016 roku. Jego kadencja skończy się w przyszłym roku. Prezesa NBP wybiera Sejm na wniosek prezydenta.

WIDEO - Na warszawskim Wilanowie stanął pierwszy na świecie miejski filtr powietrza Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/Polsat News, Polsatnews.pl