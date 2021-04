Chcieli urządzić ślub w luksusowej willi. "Zapomnieli" powiadomić właściciela

Warta blisko 6 mln dolarów luksusowa willa znajduje się w Fort Lauderdale na Florydzie. Ne terenie posiadłości znajdują się m.in.: sala balowa, kino, dwupoziomowy bar, kręgielnia, kort tenisowy, oraz basen.

ZOBACZ: Komunie i wesela. Minister podał pierwsze szczegóły

Nic więc dziwnego, że pewna para postanowiła wybrać ją jako miejsce swojego wymarzonego ślubu. Courtney Wilson i Shenita Jones zaprosili gości, którzy byli podekscytowani możliwością spędzenia weekendu w pięknej posiadłości.

"Zapomnieli" powiadomić właściciela

Do ślubu jednak nie doszło. Jak się okazało narzeczeni nie byli właścicielami willi, ani jej nie wynajęli. Co więcej, "zapomnieli" nawet... powiadomić o swoich zamiarach właściciela nieruchomości.

Not every day you get to crash a wedding being thrown in your own home. https://t.co/xKApYdqYyP via @MetroUK