Usługa "Ślub w ciągu doby" umożliwia pobranie się w wybranym przez parę miejscu i w przyspieszony sposób. W zwykłym trybie od złożenia dokumentów do ceremonii czeka się co najmniej 30 dni.

Ministerstwo przekazało, że program uruchomiono, by stworzyć sprzyjające warunki zawarcia związku małżeńskiego m.in. dla uczestników operacji antyterrorystycznej w Donbasie i osób wewnętrznie przemieszczonych.

Dokumenty przynoszą dzień przed ślubem

Resort podkreślił w styczniu, że szybkie śluby cieszą się popularnością wśród obcokrajowców - ponad 7,6 tys. cudzoziemców zawarło w ten sposób związek małżeński na Ukrainie w ubiegłym roku. Najwięcej zagranicznych małżonków pochodzi z Rosji (1084), Polski (504) i Niemiec (474). Resort przekazał, że w 2019 roku odbyło się ponad 650 takich ślubów z obywatelami Polski.

ZOBACZ: Podczas kłótni wysłała wulgarną wiadomość. Grożą jej dwa lata więzienia

- Para zapisuje się do nas przez telefon, a dzień przed planowaną datą ślubu przynosi dokumenty - mówi Iryna Jelejko, koordynatorka projektu "Ślub w ciągu doby" we lwowskim Muzeum Architektury Ludowej i Życia Codziennego.

W przypadku cudzoziemców czas ten jest dłuższy - potrzeba kilku dni, by dokumenty mogła przeanalizować państwowa służba migracyjna, która sprawdza np., czy obcokrajowiec przebywa na Ukrainie legalnie.

Z usługi szybkiego ślubu, świadczonej przez ten lwowski skansen, w minionym roku skorzystało 640 par, a w 2019 - prawie 950. Jelejko opowiada, że korzysta z takiej możliwości wielu cudzoziemców, w tym "bardzo dużo Polaków"; są też osoby np. z Turcji, Izraela, Kanady, Niemiec, USA, Rosji, Białorusi. Zaznacza, że przeważnie pary są mieszane - mąż jest obcokrajowcem, a żona obywatelką Ukrainy.

Usługa w ponad 70 miastach

Jej zdaniem ludzie decydują się na tę usługę ze względu na mniejszą liczbę formalności i oszczędność czasu. Zwraca uwagę, że we Lwowie korzysta z niej wielu Ukraińców, mieszkających na co dzień za granicą, w tym w Polsce. Za całą usługę trzeba zapłacić ok. 3,7 tys. UAH (ok. 485 PLN). Wskazała, że z usługi nie mogą skorzystać osoby posiadające podwójne obywatelstwo, ponieważ na Ukrainie jest to nielegalne.

ZOBACZ: Tłum ludzi, tańce, śpiewy oraz mandaty. Sobotni wieczór na Krupówkach w Zakopanem

Ministerstwo sprawiedliwości Ukrainy poinformowało, że obecnie usługa działa w 75 miastach. Od uruchomienia projektu do 2020 roku pobrało się w jego ramach ok. 112,5 tys. par, w tym ponad 34 tys. par mieszanych (tj. obywatelki lub obywatela Ukrainy z obcokrajowcem).

WIDEO - Anastazja Wasiliewa gra na pianinie, gdy policjanci przeszukują jej mieszkanie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

wka/ PAP, polsatnews.pl