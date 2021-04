Matka pana młodego zauważyła, że przyszła synowa ma na dłoni charakterystyczne znamię - zupełnie jak zaginione dziecko, którego poszukiwała przez lata. Po bezskutecznych wysiłkach zdecydowała się na adopcję syna.

Kobieta zapytała rodziców panny młodej, czy przypadkiem nie adoptowali córki. Oni przyznali rację, ujawniając sekret ukrywany przez ponad 20 lat: znaleźli ją na poboczu drogi.

