Znany naukowiec pozbawiony honorów po 25 latach. Za komentarz o osobach trans

W tweecie autor "Samolubnego genu" i "Boga urojonego" porównał "mężczyzn, którzy uważają się za kobiety i kobiety, które uważają za mężczyzn" do Rachel Dolezal, aktywistki na rzecz praw człowieka, która przez lata udawała osobę czarnoskórą.

ZOBACZ: Działaczka Razem oskarżona o transfobię. Straciła funkcję

"Będziesz potępiony, jeśli zaprzeczysz, że ci ludzie (osoby transpłciowe – red.) są rzeczywiście tym, za kogo się podają. Do dyskusji" –zatweetował Dawkins.

Jego wpis spotkał się z krytyką ze strony m.in. Alison Gill, wiceprzewodniczącej Stowarzyszenia Amerykańskich Ateistów, która sama jest kobietą trans. – Mam nadzieję, że prof. Dawkins potraktuje w przyszłości tę sprawę z większym zrozumieniem i szacunkiem – powiedziała.

Dawkins odpowiedział na krytykę: "Nie miałem zamiaru deprecjonować osób trans. Widzę, że moje akademickie »Do dyskusji« zostało źle zinterpretowane i wyrażam ubolewanie z tego powodu. Nie było też moją intencją, by sprzymierzać się z republikańskimi bigotami, którzy w tej chwili w USA wyzyskują ten temat" – napisał.

I do not intend to disparage trans people. I see that my academic “Discuss” question has been misconstrued as such and I deplore this. It was also not my intent to ally in any way with Republican bigots in US now exploiting this issue .