Pawłowicz usunęła wpis o transpłciowym dziecku. "Przepraszam"

"Dla dobra dziecka kasuję swój wtorkowy wpis" - poinformowała na Twitterze Krystyna Pawłowicz. Była posłanka opisała wcześniej sytuację, w której nauczyciele szkoły podstawowej mieli zostać "zobowiązani" do zwracania się do transpłciowej 10-letniej uczennicy imieniem żeńskim, a nie męskim, które "widnieje w aktach". "Przepraszam" - napisała w kolejnym tweecie.

"Dyr. Szkoły Samorząd. im. Boh. W-wy w Podkowie Leśnej, ul.Jana Pawła II ,Agnieszka HEIN doprowadziła do podjęcia przez Radę Pedagog.uchwały ZOBOWIĄZUJĄCEJ nauczycieli,by zwracali się do 10-letniego ucznia,CHŁOPCA per AGNIESZKA, jak chcieli rodzice. Dane aktów stanu cywil. zlekceważono" - brzmi pełny wpis Krystyny Pawłowicz na Twitterze opublikowany we wtorek (pisownia oryginalna).





Kontrola w szkole

Burmistrz Podkowy Leśnej Arutr Tusiński poinformował w środę, że w placówce odbyła się "narzucona z góry" kontrola szkoły przez kuratorium. Wcześniej wpis sędzi Trybunału Konstytucyjnego określił jako "obrzydliwy", "uderzający w dobro dziecka naszej szkoły i dyrektora Agnieszkę Hein".

"Ze względu na małą społeczność i dobro dziecka staraliśmy się uniknąć rozgłosu, niemniej jednak stało się, mamy już dyskusje w przestrzeni publicznej, także na lokalnych grupach" - przyznał w swoim wpisie. Tusiński zapewnił, "z całą odpowiedzialnością", że władze szkoły, ale także Podkowy Leśnej "są i będą otwarte na potrzeby każdego ucznia, także uczniów transpłciowych".

Apel o powstrzymanie emocji

Z kolei Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podał w czwartek, że "sprawa jest wyjaśniona".

"Rozmawialiśmy z dyrekcją szkoły w Podkowie Leśnej; sprawa jest wyjaśniona. Dzieci należy otoczyć opieką i chronić, a nie wykorzystywać" - dodał. Zaapelował o "powstrzymanie emocji".

"Kasuję wtorkowy wpis"

Pawłowicz poinformowała w czwartkowe popołudnie, że "dla dobra dziecka kasuje swój wtorkowy wpis".

"Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż mnie o tym poinformowano. Nie chciałam sprawić przykrości dziecku. Przepraszam Cię" - napisała w kolejnym tweecie.

Sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż mnie o tym poinformowano. Nie chciałam sprawić przykrości dziecku.

