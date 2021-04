Szczepienie w domu. Kto może się zgłosić?

Ponad sto wyjazdowych zespołów szczepień w całym kraju zajmuje się podawaniem szczepionek pacjentom, którzy nie są w stanie samodzielnie dotrzeć do punktów ze względu na stan zdrowia. Sprawdź, co należy zrobić, aby zgłosić się na takie bezpłatne szczepienie i komu ono przysługuje.

Coraz więcej pacjentów korzysta ze szczepienia przeciw COVID-19 w domu.

"W styczniu zaszczepiliśmy w domu 13 osób, w lutym - 33, a w marcu - 71 (z czego 60 to szczepienia zespołu wyjazdowego). Z kolei do 12 kwietnia zespół wyjazdowy przeprowadził jak na razie 60 szczepień w domach pacjentów" - powiedział Kurierowi Porannemu Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora ds. medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

Kto zapisze się na szczepienie w domu?

Potrzebę zaszczepienia w domu może zgłosić pacjent "leżący", którego stan zdrowia nie pozwala na samodzielne dotarcie do punktu szczepień.

- Z takich szczepień korzystają pacjenci, którzy z powodów zdrowotnych nie są w stanie zgłosić się do punktu szczepień. To nie jest kwestia wyboru, tylko oceny lekarza - powiedziała polsatnews.pl Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka małopolskiego oddziału NFZ. - W ten sposób umożliwiane jest szczepienie dla osób, które nie mogą skorzystać z transportu dla osób niepełnosprawnych, zapewnianego przez samorządy - dodała Aleksandra Kwiecień.

Dla osób z niepełnosprawnościami lub wykluczonymi komunikacyjnie jest inne rozwiązanie - przygotowany jest specjalny transport samorządowy, organizowany przez władze lokalne.

Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że wyjazdowych punktów szczepień jest w całej Polsce ponad 100.

💉 Pani Wiesława z #Białystok ma 79 l. Szczepionkę przeciw #COVID19 przyjęła w domu. #SzczepimySię



💬 Nic nie bolało – zaznacza.



💙 Do pacjentów którzy, ze względów zdrowotnych, nie mogą zaszczepić się w stacjonarnym punkcie, przyjeżdża punkt wyjazdowy. W 🇵🇱 jest ich ponad 💯. https://t.co/bqwLFynYwA — Narodowy Fundusz Zdrowia (@NFZ_Centrala) April 19, 2021

Jak zaszczepić się w miejscu zamieszkania?

Na szczepienie w domu nie można rejestrować się przez internet lub np. przez infolinię 989. Aby zaszczepić się w miejscu zamieszkania, pacjent musi zgłosić się do poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej, do której jest zapisany i powiadomić o konieczności szczepienia w formie wizyty domowej. Może także powiadomić o chęci przeprowadzenia szczepienia pielęgniarkę opieki długoterminowej, pod której jest opieką.

"Lekarze rodzinni lub pielęgniarki opieki długoterminowej najlepiej znają swoich pacjentów, dlatego najszybciej potwierdzą, że konkretna osoba z ich listy potrzebuje szczepienia w domu, ze względów zdrowotnych" - informuje Narodowy Fundusz Zdrowia.

Poradnia lub pielęgniarka sprawdzą, czy pacjent należy do przychodni oraz czy ma skierowanie na szczepienie w systemie elektronicznym. Zgłoszenia może dokonać opiekun chorego.

Informację o przypisanym lekarzu podstawowej opieki zdrowotnej i przychodni w której można znaleźć na swoim Internetowym Koncie Pacjenta.

Jeśli pacjent należy do grupy, która może być aktualnie szczepiona, ale nie ma skierowania - wystawi je przychodnia bądź pielęgniarka opieki długoterminowej. Przychodnia lub pielęgniarka sprawdzą także, czy dana osoba kwalifikuje się do zaszczepienia w domu.

Podstawa zakwalifikowania jest dokumentacja medyczna i wiedza lekarza bądź pielęgniarki opieki długoterminowej o stanie zdrowia pacjenta. Wiedzy takiej może dostarczyć także teleporada lub wywiad z opiekunem pacjenta.

Jeśli tak jest, pracownicy mobilnego punktu szczepień kontaktują się z pacjentem i umawiają go na podanie pierwszej dawki szczepionki. O kwalifikacji decyduje na miejscu lekarz z tego zespołu, który przyjedzie do mieszkania. Warto wcześniej zapoznać się z kwestionariuszem kwalifikacji do badania, a nawet wydrukować go i samodzielnie wypełnić. Po podaniu preparatu zespół przez co najmniej 15 minut obserwuje pacjenta, sprawdzając, czy nie ma niepożądanych odczynów poszczepiennych.

W dniu szczepienia pacjent zostaje także umówiony na zaszczepienie druga dawką preparatu.

Mobilne szczepienie całkowicie bezpłatne

Szczepienia mobilne wykonują zespoły mobilne populacyjnych punktów szczepień. Mają je stacjonarne punkty szczepień. Zespoły takie szczepią pacjentów, którzy zapisali się na szczepienie w populacyjnym punkcie szczepień i ze względu na stan zdrowia wymagają zaszczepienia w domu.

W miejscu zamieszkania szczepią także wyjazdowe punkty szczepień, które docierają do chorych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mogą samodzielnie dotrzeć do stacjonarnego punktu szczepień i są pacjentami leżącymi. Punkty takie są wsparciem dla mobilnych zespołów przy populacyjnych punktach szczepień.

Takie domowe szczepienia dla pacjentów, którzy tego potrzebują są bezpłatne.

Wyjazdowe punkty szczepień spełniają wszystkie warunki wymagane przez NFZ od stacjonarnych punktów szczepiących. Ich kadra i wyposażenie zapewniają bezpieczeństwo pacjentowi i profesjonalne przygotowanie do szczepienia w warunkach domowych. Wyjazdowe punkty szczepień mają własną pulę szczepionek. Nie korzystają ze preparatów zamówionych przez poradnię POZ, która zgłasza pacjenta do szczepienia wyjazdowego.

