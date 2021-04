Premier: dziś z żoną zapiszemy się na szczepienie

W poniedziałek akurat przypada czas na mój rocznik '68; razem z żoną zapiszemy się do programu szczepień jak tylko wrócę do Warszawy - oświadczył w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki.

Premier odwiedził po południu punkt szczepień drive-thru na Stadionie Miejskim we Wrocławiu.

Szef rządu na konferencji prasowej ponownie zachęcał do rejestrowania się na szczepienia.

- Dzisiaj akurat przypada czas na mój rocznik '68 i razem z żoną zapiszemy się do tego programu, jak tylko wrócę do Warszawy. Będziemy czekali na nasz dzień, w którym zostaniemy zaszczepieni, bo to jest ta jedyna i najlepsza metoda, żeby pozbyć się tej fatalnej pandemii - powiedział Morawiecki.

jo/PAP