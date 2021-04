Księżna Kate zabrała dzieci na zakupy. "Płaciły własnymi pieniędzmi"

Jak przekazała internautka, księżna Kate pojawiła się z dwójką swoich starszych dzieci, siedmioletnim George'em i pięcioletnią Charlotte, na zakupach ostatniego dnia wielkanocnych ferii dzieci. – Normalne, dobrze wychowane dzieci i normalna matka, która robi to co trzeba. To jest wspaniałe – komentuje właścicielka sklepów.

Magazyn "People" przypomina, że Kate często jest widywana z dziećmi na zakupach. Przed pandemią regularnie odwiedzali lokalny supermarket w hrabstwie Norfolk, niedaleko wiejskiej posiadłości książąt Cambridge w Amner Hall. Pewnego dnia "nakryto ich", gdy wybierali dekoracje na Halloween.

I’ve always been a Kate Middleton fan... today she was in one of my stores on the Kings Road with George and Charlotte, what the team told me about how she was with them and how the kids were with each other makes me like her even more!