"Nie ma w nim cienia rasizmu". Czarnoskóry współpracownik o księciu Williamie

W głośnym wywiadzie telewizyjnym księżna Sussex Meghan Markle zarzuciła Pałacowi Buckingham obojętność, rasizm i utrwalanie kłamstw. Zgodnie z jej relacją, w rodzinie królewskiej były rozmowy dotyczące tego "jak ciemna może być skóra" jej syna, a ona sama miała myśli samobójcze.



Szef Centerpoint - organizacji wspierającej młodych bezdomnych, której patronuje brat Harry'ego William - zaznaczył, że następcę tronu zna od 12 lat. Jak zapewnił czarnoskóry przyjaciel starszego syna Diany - nie jest on rasistą.

"W jego zachowaniu nie ma śladu rasizmu. Pracuję z nim, poznał moją rodzinę. Zawsze traktował nas z godnością i szacunkiem" - podkreślił w rozmowie z "The Telegraph".

Bezdomny książę

Z okazji 40-lecia Centerpoint, William postanowił spędzić noc jako osoba bezdomna. Wszystko po to, by przekonać się, z jakimi problemami na co dzień się one się zmagają i naświetlić ten problem. Towarzyszył mu wówczas Obakin.

"Wiele razy przychodził i pracował jako członek zespołu ds. różnorodoności etnicznej, rozmawiając z młodymi ludźmi o różnym kolorze skóry o ich problemach z zasiłkami mieszkaniowymi. Jeden z nich powiedział do Williama: »Wyglądasz jak ktoś sławny«. On odpowiedział: »Tak, już mi to mówili« i po prostu kontynuował" - opowiadał szef Centerpoint.

