- Pomożemy piłce nożnej na każdym poziomie i wzniesiemy ją na należne jej miejsce na świecie - powiedział Florentino Perez, prezes Realu Madryt, mianowany pierwszym prezesem Superligi. - Piłka nożna to światowy sport z ponad czterema miliardami kibiców i naszym obowiązkiem jako dużego klubu jest odpowiadanie na życzenia kibiców - dodał w rozmowie z dziennikiem "Marca".

- Łącząc najlepsze kluby i zawodników świata, aby grali ze sobą przez cały sezon, Superliga otworzy nowy rozdział w europejskiej piłce nożnej, zapewniając światowej klasy konkurencję i udogodnienia oraz zwiększone wsparcie finansowe dla szerszej piramidy piłkarskiej - stwierdził Joel Glazer, jeden z szefów Manchesteru United, który został wiceprezesem Superligi.

Powodem pandemia i pieniądze?

Kluby poinformowały, że odchodzą, bo globalna pandemia "przyspieszyła niestabilność w istniejącym europejskim modelu ekonomicznym piłki nożnej".

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, and Tottenham have agreed to join a breakaway European Super League.



All you need to know 👇 — Sky Sports News (@SkySportsNews) April 19, 2021

"W ostatnich miesiącach odbył się szeroko zakrojony dialog z interesariuszami piłki nożnej na temat przyszłego formatu rozgrywek europejskich. Kluby założycielskie uważają, że rozwiązania zaproponowane po tych rozmowach nie rozwiązują fundamentalnych problemów, w tym potrzeby zapewnienia lepszej jakości meczów i dodatkowych środków finansowych dla całej piramidy piłkarskiej" - napisano w oświadczeniu.

Comunicado Oficial: Los principales clubes europeos de fútbol anuncian la nueva Superliga.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 18, 2021

Równocześnie kluby-założyciele zapowiedziały wycofanie się z Europejskiego Stowarzyszenia Klubów (ECA) zarządzanego przez UEFA. Będzie ich piętnaście, bo do obecnie znanych założycieli - przed sezonem inauguracyjnym "mającym się rozpocząć tak szybko, jak to możliwe" - dołączą także trzy kolejne drużyny.

Wiadomo, że nie będą to Bayern Monachium i Borrusia Dortmund oraz francuski Paris Saint-Germain. Te zespoły odrzuciły możliwość gry w nowych rozgrywkach.

Jak będą wyglądać rozgrywki?

Mecze mają odbywać się w środku tygodnia, a kluby uczestniczące w Superlidze nadal mają występować w ligach krajowych, zachowując tradycyjny krajowy kalendarz meczów.

Rozgrywki ruszać mają zawsze w sierpniu, choć roku rozpoczęcia pierwszego sezonu jeszcze nie podano (w mediach spekulowano, że będzie to rok 2024).

What do we know about the proposed European Super League?



Will clubs remain in their domestic leagues?



How many games will be played?



This is what the Super League organisers are saying. ⤵️



More info: https://t.co/FPMgzfm1VW pic.twitter.com/Zi37aj1cJf — BBC Sport (@BBCSport) April 18, 2021

Drużyny podzielone będą na dwie dziesięciozespołowe grupy, grające mecze u siebie i na wyjeździe. Trzy zespoły z każdej z grup automatycznie kwalifikować się będą do ćwierćfinałów.

Ekipy z miejsc czwartych i piątych zagrają baraże o pozostałe miejsca w ćwierćfinałach. W ćwierćfinałach i półfinałach będą rozgrywane dwumecze. Finał w formie jednego spotkania odbywać się ma na neutralnym terenie.

Dyskwalifikacja zawodników?

UEFA zagroziła dyskwalifikacją wszystkich zawodników, którzy wzięliby udział w rozgrywkach Superligi, zakazując im także gry w rozgrywkach reprezentacyjnych, jak mistrzostwa świata czy Europy. W mediach pojawiały się też informacje, że UEFA na drodze sądowej może domagać się od klubów-założycieli Superligi odszkodowania w wysokości 50-60 milionów euro.

"Rozważymy wszystkie dostępne nam środki, na wszystkich poziomach, zarówno sądowych, jak i sportowych, aby temu zapobiec. Piłka nożna opiera się na otwartych zawodach i sportowych walorach; nie może być inaczej" - napisali działacze UEFA. Krytyka spadła na kluby także ze strony FIFA. Federacja wyraziła w niedzielę "dezaprobatę dla koncepcji ligi zamkniętej".

UEFA, the English Football Association, the Premier League, the Royal Spanish Football Federation (RFEF), LaLiga, the Italian Football Federation (FIGC) and Lega Serie A have today released a statement.



Read it in full here: 👇 — UEFA (@UEFA) April 18, 2021

Przeciw pomysłowi wypowiedziały się również krajowe federacje, w tym Premier League. Działacze przypomnieli klubom, że zasady ligi angielskiej zabraniają klubom dołączania do rozgrywek zewnętrznych bez zgody zarządu ligi. "To przedsięwzięcie nie może zostać rozpoczęte bez angielskich klubów i wzywamy każdy klub rozważający zrzeszenie się lub przyłączenie się do tego przedsięwzięcia, aby natychmiast odszedł od pomysłu, zanim dokonają się nieodwracalne szkody" - napisano w liście.

FSA Statement on breakaway European Superleague: https://t.co/d7CE97FDZy — The FSA (@WeAreTheFSA) April 18, 2021

Pomysł został skrytykowany przez stowarzyszenie kibiców współpracujące z UEFA i FIFA. "Football Supporters Europe" nazwało pomysł "nieuzasadnionym, nieodpowiedzialnym i antykonkurencyjnym z założenia". "Co więcej, kieruje nim wyłącznie chciwość. Jedynymi, którzy mogą zyskać, są fundusze hedgingowe, oligarchowie i garstka już zamożnych klubów, z których wiele radzi sobie słabo w swoich krajowych ligach pomimo finansowej przewagi" - napisało FSE.

