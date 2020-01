O polskiej wsi usłyszał cały świat. FC Barcelona wyróżniła ją dzięki internautom

FC Barcelona przed każdym meczem przygotowuje dla swoich kibiców w mediach społecznościowych grafiki z mapą świata, na której zaznaczone są różne miasta i godziny rozpoczęcia meczu "Blaugrany" zgodne z lokalnym czasem.

Mała wioska obok światowych stolic



Podobnie stało się przy okazji czwartkowego meczu Pucharu Króla, w którym "Duma Katalonii" zmierzy się z Leganes.

Jednak tym razem na mapie zapowiadającej to spotkanie, obok największych metropolii świata takich jak Londyn, Paryż, Moskwa, Nowy Jork, Tokio czy Pekin, znalazła się jedna miejscowość z Polski. Nie jest to jednak żadne z dużych miast, a mała, cicha wieś Skomielna Biała.

Which places made the map for the midweek Copa del Rey match? 🤔 (Keep the nominations coming!)



FULL TV GUIDE: https://t.co/KUE7nicLor pic.twitter.com/2Pt6Hi5JBx