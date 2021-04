Wokół akcji szczepień w Rzeszowie zrobiło się głośno na początku kwietnia. Wówczas media zaczęły informować o "rekordowym" tempie jej prowadzenia. To miało sprawić, że liczba zaszczepionych mieszkańców procentowo przewyższała tę w innych miastach wojewódzkich.

Politycy opozycji wiązali to z przyspieszonymi wyborami na prezydenta tego miasta. Ich pierwsza tura odbędzie się 9 maja. Głosowanie jest konieczne, bo dotychczasowy włodarz Rzeszowa, Tadeusz Ferenc, zrezygnował ze stanowiska.

Doniesienia te komentował koordynator Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk. Zaprzeczał, by były one prawdziwe.

"Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie. Rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie" - tłumaczył Dworczyk.





Doniesienia o Rzeszowie i procencie zaszczepionych mieszkańców tego miasta NIE są prawdziwe. Wszystkie regiony szczepią w podobnym tempie. Rozmieszczenie punktów na Podkarpaciu powoduje, że mieszkańcy części regionu i pobliskich powiatów korzystają ze szczepień w Rzeszowie. pic.twitter.com/g9xMiYhedK — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) April 5, 2021

Media: w Rzeszowie mogło dojść do powtórnego użycia strzykawek



Tymczasem 5 kwietnia na stronie rzeszowskiego Centrum Medycznego "Medyk", mającego wiele punktów szczepień na terenie całego Podkarpacia, pojawił się komunikat o szczepieniach bez rejestracji dla osób powyżej 55. roku życia w oddziale przy alei Rejtana.

Kilka dni później Wirtualna Polska przekazała, że w jednym z rzeszowskich punktów szczepień "Medyka" zabrakło strzykawek, więc jego szef dr Stanisław Mazur zarządził, by używać tych już użytych.

- Strzykawki szybko dostaliśmy i zarządzenie nie weszło w życie - zapewnił. Jednak dziennikarze informowali, że w rzeczywistości mogło być inaczej, a sprzętu medycznego, z zasady jednorazowego, używano kilkukrotnie.





W mediach pojawiały się także informacje, że w Rzeszowie szczepiono specyfikami Johnson & Johnson, chociaż w naszym kraju nie były jeszcze w oficjalnym użyciu.

"Medyk": nasza rezygnacja oznacza zamknięcie ok. 100 punktów szczepień

W poniedziałek "Medyk" wezwał, by "zaprzestać fabrykowania fake newsów" dotyczących szczepień w jego placówkach. Jak stwierdził, został wplątany w "nagonkę polityczną", co sprawiło, że rozważa przerwanie udziału w Narodowym Programie Szczepień.

To - zdaniem centrum medycznego - sprawiłoby, że z mapy zniknęłoby około 100 punktów podawania preparatów przeciw Covid-19, z wydajnością około 70 tys. szczepień tygodniowo.

Zespół "Medyka" stwierdził, iż przystępując do akcji szczepień, kierował się "misją zapewnienia bezpieczeństwa" mieszkańcom Podkarpacia. Zaprzeczył także, że "zarabia na szczepieniach".

"Prawda jest jednak taka, że w wielu przypadkach prowadzenie tej akcji jest dla nas nieopłacalne lub na pograniczu opłacalności. Jak dużo potrzeba ofiar, aby nastąpiło zrozumienie, iż wszyscy medycy, którzy współpracują w ramach zwalczania skutków pandemii, robią to dla dobra pacjentów?" - zapytało centrum medyczne.

"Wyniki kontroli są dla nas jednoznacznie korzystne"

Jak przypomniało, gdy ruszał program szczepień, w niektórych miejscach na Podkarpaciu "nikt oprócz nas nie chciał się podjąć tego zadania". Jego przedstawiciele wyliczyli, że firma wynajęła budynki, zatrudniła nowy personel, co - ich zdaniem - wiązało się z "bardzo dużymi kosztami".

"Przekierowaliśmy znaczną część naszych zasobów kadrowych z działań, które są dla nas o wiele bardziej opłacalne, np. komercyjnych testów diagnostycznych na SARS-CoV-2 po to, aby realizować szczepienia" - zapewnił "Medyk".

Potwierdzono też, że w centrum trwają kontrole, m.in. NFZ, a ta prowadzona przez sanepid zakończyła się 15 kwietnia.

"Jej wyniki są dla nas jednoznacznie korzystne. W ani jednym przypadku nie wykazano wielokrotnego wykorzystywania strzykawek jednorazowego użytku w naszych placówkach. Dowodzi to po raz kolejny, że działamy zgodnie z procedurami medycznymi, a nadrzędnym naszym celem jest i było zawsze bezpieczeństwo naszych pacjentów" - dodał zespół.

W jego opinii, prowadząc "przepełnioną fake newsami narrację" można "zniechęcić do szczepień i spowodować, że społeczeństwo zacznie się bać". To z kolei ma sprawić, że oddali się powrót do normalności sprzed pandemii.

"A dodać należy, że Podkarpacie z wyszczepialnością 21 proc. nadal jest poniżej średniej krajowej, czyli 23 proc." - zauważył "Medyk".

"Nie zmarnowaliśmy ani jednej szczepionki"

Centrum przekazało również, że podczas akcji szczepień wykorzystuje preparaty dopuszczone w Polsce, czyli Pfizera, Moderny i AstryZeneki.

"Dbamy o to, by pacjent otrzymywał drugą dawkę od tego samego producenta i w tym zakresie postępujemy zgodnie z wytycznymi Narodowego Programu Szczepień. Jesteśmy także jednym z ośrodków, który został wskazany do przeprowadzenia badań klinicznych szczepionki Johnson & Johnson, przy czym ten wybór zależał wyłącznie od firmy farmaceutycznej" - przyznano.

Jak wyliczył "Medyk", jego załoga zaszczepiła dotąd 115 tys. osób. "Jako jedni z nielicznych w Polsce nie zmarnowaliśmy ani jednej szczepionki. Kolejne takie działania mogą być jednak możliwe tylko w sytuacji, jeżeli pozwoli się nam wykonywać nasze zadania i obowiązki" - zastrzegło centrum medyczne.

