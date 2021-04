Nazwał syna "Departament Komunikacji Statystycznej". Na cześć swojej pracy

Wahyudi nazywany też "Yogą" zaczynał pracę w "Dinas Komunikasi Informatika Statistik" w 2003 r. W ciągu 18 lat awansował od pomocnika, do urzędnika państwowego. Zapewnia, że miejsce pracy było świadkiem jego "wielkich, życiowych zmagań".

Mężczyzna jeszcze przed informacją o ciąży swojej żony przyrzekł, że jeżeli kiedykolwiek urodzi mu się syn, to nada mu imię od miejsca, w którym pracuje. Jego partnerka zgodziła się na nietypowy pomysł.

KUALA LUMPUR -- An Indonesian man named his newborn son 'Dinas Komunikasi Informatika Statistik' - after the department he works in.https://t.co/jPA1GHnG9P pic.twitter.com/Xfjlfb9FRl