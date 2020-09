Ed Sheeran został ojcem. Dziecko otrzymało oryginalne imię

Małżonkowie bardzo długo ukrywali przed światem fakt, że spodziewają się potomstwa. O ciąży Seaborn poinformowano dopiero kilkanaście dni przed porodem.

We wtorek na Instagramie 29-letni gwiazdor podzielił się radosną nowiną, że po raz pierwszy został ojcem. Na zdjęciu widać dziecięce skarpetki.

''Mam kilka osobistych wiadomości, którymi chciałem się z wami podzielić... W zeszłym tygodniu, z pomocą wspaniałego zespołu medycznego, Cherry urodziła naszą piękną i zdrową córkę - Lyrę Antarcticę Seaborn Sheeran. Jesteśmy w niej totalnie zakochani" - przekazał Sheeran.

Jak zaznaczył autor hitu "Shape Of You", mama i dziecko czują się bardzo dobrze. Muzyk dodał, że zarówno on, jak i jego żona, proszą wszystkich o uszanowanie ich prywatności w tym wyjątkowym czasie.

emi/ polsatnews.pl