Internautkę zdenerwowało imię sarenki z "Gangu Słodziaków". Biedronka ripostuje

W trzeciej odsłonie akcji promocyjnej, do "Gangu Słodziaków" należą Borsuk Bartek, Nietoperz Nikodem, Dzięcioł Dominik oraz kontrowersyjna Sarenka Hania. Dodatkowo kolekcję można powiększyć o sześć zabawek-juniorów.

Imię pluszowej sarenki jednak nie wszystkim przypadło do gustu.

"Jest Borsuk Bartek, Pszczółka Pola, Dzięcioł Dominik i to ma jakiś sens a tu nagle Sarenka Hania. Nie pasuje. To można jakoś wymienić? Bo denerwuje mnie to imię Sarenki" - napisała oburzona internautka na Facebooku.

"To wy musicie zmienić"

Zarządzający internetowym profilem Biedronki zapewnili, że jeśli klientka zdecyduje się jednak na zakup sarenki, to "może ją nazwać wedle swojego uznania".

"Nie mam problemów z głową, nie będę Sarenki Hani nazywać Sarenką Stefanią. To Wy musicie zmienić. Może być na Świętosławe" - odpowiedziała internautka (pisownia oryginalna - red.).

"Bardzo nas to cieszy, że potrafisz się sama zdiagnozować. A nasza Sarenka pozostanie Hanią" - zripostowali administratorzy. Odpowiedź spotkała się z ponad 300 reakcjami.

Pani Aleksandra nie dała jednak za wygraną i przedstawiła prognozowaną przyszłość całej akcji. "Jak widać racjonalne argumenty do was nie docierają. Później zabraknie borsuków i zostaną same sarenki i będziecie się zastanawiać dlaczego" - zakończyła. Do wymiany zdań dołączyli się kolejni użytkownicy. W efekcie wpis użytkowniczki skomentowano ponad 150 razy.

Ponad 5 mln maskotek w pierwszej akcji



"Gang Słodziaków" to kolejna odsłona kampanii lojalnościowej w sklepach sieci Biedronka, w której otrzymane po zakupach naklejki można wymienić na pluszowe maskotki. Pierwsza odsłona akcji została zrealizowana w 2016 r. pod nazwą "Gang Świeżaków" - ich głównymi bohaterami były zabawki w kształcie warzyw i owoców. W pierwszej edycji odebrano ponad 5 mln pluszaków, a piosenkę "Hymn Świeżaków" promująca drugą odsłonę akcji obejrzano w serwisie YouTube już prawie 27 mln razy.

Niektórzy klienci próbowali jednak przyspieszyć zbieranie maskotek niezgodnie z prawem. Jedna z kobiet w 2017 r. ukradła blisko 1400 naklejek z akcji promocyjnej. Z kolei w styczniu 2018 r. policja zatrzymała mężczyznę, który skradzione naklejki zdążył wymienić już na maskotki.

WIDEO - Wszystkie sześcioraczki z Tylmanowej we wtorek będą razem w domu Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/msl/ polsatnews.pl, dlahandlu.pl