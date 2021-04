Greta Thunberg krytykuje sposób walki z pandemią. "Nacjonalizm szczepionkowy"

Greta Thunberg wystąpiła na poniedziałkowej konferencji Światowej Organizacji Zdrowia poświęconej pandemii koronawirusa.

18-letnia aktywistka, znana dotychczas z działania na rzecz klimatu i środowiska, zaapelowała o równość w dostępie do szczepionek przeciw Covid-19 dla obywateli różnych państw oraz przyspieszenia akcji podawania tych specyfików.

ZOBACZ: COVID-19 u osób z chorobami oddechowymi. Naukowcy: wpływ na przebieg ma zanieczyszczenie powietrza

- Społeczność międzynarodowa musi zrobić więcej, aby zaradzić tragedii związanej z nierównym rozpowszechnieniem preparatów. Mamy do dyspozycji środki, aby skorygować tę nierówność - zauważyła Thunberg, przemawiając online.

Thunberg: to nieetyczne, że bogate kraje priorytetowo szczepią młodych

Według nastolatki, powinno się pomóc najpierw tym, którzy są najbardziej narażeni na pandemię i jej skutki. Działania te porównała do zwalczania kryzysu klimatycznego.

W jej opinii, panuje obecnie "szczepionkowy nacjonalizm". Wyjaśniła, że to nieetyczne, gdy bogatsze kraje priorytetowo traktują szczepienia młodszych obywateli podczas gdy w uboższych regionach świata na swoje dawki czekają "wrażliwe grupy".

Thunberg poinformowała także, że jej fundacja przekaże 100 tys. euro na rzecz Światowej Organizacji Zdrowia. Organizacja ma za te środki kupić szczepionki przeciw Covid-19, by wyrównać do nich dostęp. Sfinansowane w ten sposób dawki mają trafić "dla najbardziej zagrożonych we wszystkich krajach", w tym pracowników ochrony zdrowia i seniorów.

ZOBACZ: Afryka będzie sama produkować szczepionki? "Zdajemy sobie sprawę z tego, że to jest wyzwanie"

Decyzję o dofinansowaniu działań WHO Thunberg wyjaśniła na Twitterze. Przyznała, że niektórzy "są zdenerwowani" po tym, jak dowiedzieli się o tej dotacji.

"Chciałbym jeszcze raz przypomnieć, że te pieniądze pochodzą z nagród i wyróżnień. Nie otrzymuję żadnych sum na moją działalność aktywistki, nie interesuję się też filantropią" - napisała Thunberg.

Since some people seem to be upset that my foundation is donating money I would once again like to remind that this money comes from awards and prizes. I don't receive any money for my activism nor do have an interest in philanthropy. Book royalties etc I give to my foundation.