Pomnik Grety Thunberg przed uniwersytetem. Studenci przeciwni

Według uniwersytetu, to prawdopodobnie pierwsza na świecie rzeźba szwedzkiej aktywistki, inicjatorki szkolnych strajków klimatycznych, która na początku tego roku skończyła 18 lat. Wykonanie pomnika zlecono już w dwa lata temu i zostało sfinansowane z pieniędzy na budowę nowego, już otwartego budynku uniwersyteckiego.

Bronze statue of @GretaThunberg installed @_UoW as symbol of commitment to combat the climate emergency: https://t.co/K1K3FOTyeL pic.twitter.com/l6vg7wFmd7