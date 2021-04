Wniosek posłów o odwołanie Szydło z Rady Muzeum Auschwitz. "Niepotrzebny wątek polityczny"

Grupa posłów, głównie z Koalicji Obywatelskiej, domaga się odwołania Beaty Szydło z Rady Muzeum Auschwitz-Birkenau - podała "Gazeta Wyborcza". Politycy przypominają przemówienie byłej wicepremier, w którym - jak twierdzą - użyła pamięci o Holocauście, by uzasadnić politykę PiS ws. migracji. Wicepremier Piotr Gliński odpowiedział, że Szydło ma "potrójny mandat do bycia w Radzie".

O powołaniu Szydło do rady przez ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Piotra Glińskiego dowiedzieliśmy się w ostatni poniedziałek. Szydło otrzymała nominację do rady wraz z ośmioma innymi osobami. Na wieść o tym odeszli z niej: prof. Stanisław Krajewski, dyrektor muzeum AK Marek Lasota i była wicedyrektor Muzeum Auschwitz Krystyna Oleksy. Uważają, że dołączenie byłej premier do gremium upolitycznia jego prace.

"Dzisiaj dowiedziałem się (z prasy), że zostałem powołany na kolejną kadencję (2021–2025) do Rady przy Państwowym Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Wyraziłem kiedyś na to zgodę, będąc w kontakcie z dyrekcją Muzeum. Jednak okazało się, że tym razem obok osób zajmujących się tematyką dotyczącą obozu znalazła się tam p. Beata Szydło. Rozumiem to jako upolitycznienie Rady. W takiej sytuacji nie widzę dla siebie możliwości funkcjonowania w jej ramach. Rezygnuję zatem z członkostwa w tej Radzie. List ten pozwalam sobie podać do wiadomości publicznej" - cytuje list Krajewskiego przesłany do ministra kultury i mediów "Rzeczpospolita".

Protesty przeciw słowom Szydło

14 czerwca 2017 roku - w 77. rocznicę pierwszego transportu do Auschwitz - ówczesna premier Beata Szydło wypowiedziała tam słowa: "Auschwitz to w dzisiejszych niespokojnych czasach wielka lekcja tego, że należy uczynić wszystko, aby chronić swoich obywateli". Stwierdzenie to odczytywane było w kontekście kryzysu migracyjnego, w którym rząd Prawa i Sprawiedliwości odmówił przyjmowania uchodźców.

"Takie słowa w takim miejscu nigdy nie powinny paść z ust polskiego premiera" - napisał o wystąpieniu były premier Donald Tusk.

Zdziwienie protestami członków Rady Muzeum wyraził Piotr Gliński w wystosowanym w piątek oświadczeniu. Beatę Szydło opisał jako cennego sojusznika w staraniach o realizację programu muzeum, a o samej rezygnacji wyraził nadzieję, że "nie jest wyrazem myślenia w kategoriach niedemokratycznych i wykluczających osoby o odmiennych poglądach czy wrażliwości społecznej z aktywności publicznej na rzecz dobra wspólnego".

- Zwracam uwagę, że tego rodzaju nieuzasadnione, wykluczające gesty upolityczniają dyskusję wokół najważniejszego w Polsce muzeum martyrologicznego, miejsca światowego dziedzictwa - podkreślił Gliński.

Gliński: "Szydło robi zaszczyt"

Wicepremier Gliński odniósł się również do kwestii obecności byłej premier Beaty Szydło w Radzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Uznał, że dla Rady i Muzeum to "zaszczyt - bo osoba tego formatu politycznego, z wielką wrażliwością społeczną, ciesząca się wysokim społecznym zaufaniem (na którą w ostatnich wyborach do Parlamentu Europejskiego oddało głos 525 tys. wyborców) i - co najważniejsze - wywodząca się z Ziemi Oświęcimskiej, której rodzina od lat zamieszkuje w bezpośrednim sąsiedztwie terenu dawnego obozu, jest cennym sojusznikiem w staraniach o realizację programu Muzeum i wsparciem jego działalności".

- Tym bardziej, że w ostatnim czasie - także dzięki zaangażowaniu pani Premier - państwo polskie podjęło wiele od dawna oczekiwanych decyzji dotyczących rozwoju Muzeum (m.in. adaptacja budynku "Starego Teatru" na działalność Międzynarodowego Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, nowa wystawa główna, nowa wystawa polska, budowa nowego Centrum Obsługi Odwiedzających) - dodał polityk PiS.

KO nie chce polityk PiS w radzie

Politycy związani z Parlamentarnym Zespołem do spraw Naprawy Rzeczypospolitej zaapelowali do wicepremiera Glińskiego o cofnięcie decyzji.

"Domagamy się odwołania z Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu byłej premier Beaty Szydło. Jej powołanie przez wicepremiera Piotra Glińskiego traktujemy jako jednoznaczne upolitycznienie tego organu" - piszą we wniosku, o którym poinformowała "Gazeta Wyborcza".

Pod wnioskiem podpisali się m.in. politycy Koalicji Obywatelskiej: Joanna Kluzik-Rostkowska, Sławomir Neumann, Marcin Bosacki, Paweł Poncyljusz, Dariusz Rosati, Tomasz Siemoniak, Krystyna Szumilas i Iwona Śledzińska-Katarasińska.

Gliński: potrójny mandat Szydło

Na zarzuty minister Gliński odpowiedział w sobotę w Zakopanem, gdzie wizytował Muzeum Tatrzańskie.

- Ubolewam nad tym, że są tego rodzaju działania, bo one raczej upolityczniają tą sytuację. Nie jest prawdą, że w radach tego typu muzeów, także i tego muzeum, nie zasiadają politycy, zwłaszcza politycy, którzy mają potrójny mandat do tego, żeby w takiej radzie zasiadać - mówił wicepremier.

Podkreślał w ten sposób, że Szydło jest muzealnikiem, pochodzi z Oświęcimia i cieszy się dużym poparciem społecznym. Zaznaczył też, że rady różnych instytucji nie kierują bezpośrednio nimi, ale mają charakter doradczy i jest to ważna rola.

- Nie wiem, kto to upolitycznia, bo na pewno nie powołanie osoby, która ma demokratyczny mandat do bycia deputowaną europejską, a jeszcze niedawno była polskim premierem. Myślę, że za dużo tu jest emocji i niepotrzebnie wprowadza się tu wątek polityczny do instytucji, która od polityki powinna być dość daleko, ponieważ jest ważną instytucją o znaczeniu światowym. To jest miejsce dziedzictwa światowego - zakończył Gliński.

