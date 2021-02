Wicepremier Gliński przedstawił w Sejmie dane dot. Funduszu Wsparcia Kultury

W czwartek wicepremier Gliński przedstawiał w Sejmie informację na temat procedury przyznawania rekompensat w ramach Funduszu Wsparcia Kultury.

Minister kultury przyznał, że jest "skonfundowany tą sytuacją", ponieważ w środę przez trzy godziny prezentował na sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu informację na ten temat. "Była dość ożywiona dyskusja, debata, także moi koledzy wiceministrowie przedstawiali nasze argumenty i omawialiśmy cały system pomocy dla kultury w okresie pandemii" - przypomniał Gliński.

Gliński: cała procedura jest dostępna w internecie

Wskazał, że "cała procedura, której jego wystąpienia ma dotyczyć, jest dostępna od jesieni w domenie publicznej na stronie kultura.gov.pl". - W zakładce Fundusz Wsparcia Kultury znaleźć możemy materiały, a wśród nich - rozporządzenie Rady Ministrów, które dotyczy Funduszu Wsparcia Kultury z dnia 30 września 2020 roku, regulamin funduszu bardzo szczegółowy, podobnie zresztą, jak rozporządzenie, kryteria oceny wniosków, a nawet instrukcje wypełnienia wniosku - przekazał minister kultury.

Poinformował, że Fundusz Wsparcia Kultury jest "jednym z 17 strumieni wsparcia dla polskiej kultury, jakie zostały uruchomione w trakcie pandemii". Przekazał, że wsparcie dla całej gospodarki wyniosło ok. "185 mld zł, w tym szacujemy, że około 6 mld zł to są te pieniądze, te środki, które państwo przeznaczyło na wsparcie i podtrzymanie instytucji kultury, przedsiębiorstw kultury, ludzi kultury".

Jak mówił, FWK "powstał, jako odpowiedź polskiego rządu na poważne problemy polskiej kultury, wynikające z pandemii". - Mechanizm pomocowy, o którym mówię ma szczególny charakter. (…) Jest to mechanizm pomocy ogólnej dla całego sektora, dla wszystkich ludzi, którzy są związani z danym sektorem. Nie jest to działalność typowa dla mecenatu państwa, gdzie stosuje się nieco inne kryteria, także aksjologiczne, ale jest to pomoc na przetrwanie, na podtrzymanie w sytuacji wyższej konieczności - wyjaśnił minister kultury.

Przekazał, że "pomoc była proporcjonalna do strat, jakie w okresie pandemii dane podmioty ponosiły". - Operatorami tego funduszu były dwie instytucje kultury, a nie Ministerstwo Kultury, jako takie. Nie politycy, urzędnicy, profesjonaliści, którzy działają na polu tych dziedzin kultury, których dotyczył ten fundusz - zaznaczył Gliński.

Wicepremier poinformował, że operatorami programu był Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny, a ostateczną decyzję ws. jednostkowego dofinansowania podejmowały dyrektorki tych instytutów. - Łącznie dofinansowanie otrzymało 2 tys. 110 podmiotów, na ogólną sumę 370 mln 484 tys. 314 zł - podał minister kultury.

