Antyszczepionkowe ulotki z grafiką obozu Auschwitz. Skandal na Wyspach

Grafika na ulotce łączy dwa najbardziej znane miejsca w Auschwitz - bramę główną do obozu Auschwitz I, na której znajduje się napis "Arbeit macht frei" oraz tory kolejowe, wartownię i bramę główną obozu Auschwitz II. Na miejscu wspomnianego napisu umieszczono inny "Vaccines are safe path to freedom" (szczepienia są bezpieczną drogą do wolności). Te słowa są z kolei tytułem, który w listopadzie zamieściła na pierwszej stronie londyńska gazeta "Evening Standard".

This rubbish was put through people's doors in a part of London yesterday. Vile at any time, incredibly appalling coming the week of Holocaust Memorial Day. Shameful. pic.twitter.com/foXs5qlEw7 — UAF (@uaf) February 1, 2021

Piers Corbyn przyznaje, że to on był pomysłodawcą grafiki, którą wykonał Alexander Heaton, ale nie uważa, by było w niej coś niewłaściwego, bądź by była ona złamaniem prawa. Ulotki, w których zawarte są m.in. twierdzenia o wszczepianych mikroczipach, były wkładane w drzwi domów w londyńskich dzielnicach Barnet i Southwark. Grafika znajduje się także na prowadzonej przez Corbyna stronie internetowej StopNewNormal.

Znany propagator teorii spiskowych

73-letni Piers Corbyn, starszy brat Jeremy'ego, jest znanym propagatorem teorii spiskowych. Kwestionuje m.in. zmiany klimatyczne, a obecnie przede wszystkim pandemię Covid-19. Regularnie uczestniczy w protestach przeciwko lockdownowi i od początku pandemii był już co najmniej pięć razy aresztowany za złamanie restrykcji i ukarany grzywnami przekraczającymi 10 tys. funtów.

Określający się mianem socjalisty Jeremy Corbyn był liderem Partii Pracy od września 2015 r. do początku kwietnia 2020 r. W czasie jego rządów Partia Pracy zmagała się z oskarżeniami o tolerowanie antysemityzmu. W efekcie opublikowanego w październiku 2020 r. raportu Komisji ds. Równości i Praw Człowieka (EHRC), który potwierdził te zarzuty, a w szczególności w związku z twierdzeniami Corbyna, jakoby raport był wyolbrzymiony, został on zawieszony w prawach członka i posła partii przez jej obecnego lidera Keira Starmera. Od tego czasu Corbyn jest posłem niezależnym.

