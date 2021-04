"Pisowski minister Wójcik twierdzi, że trzy lata w areszcie bez wyroku sądowego to coś normalnego. Hazardzista" - napisał na Twitterze były premier Donald Tusk. Skomentował w ten sposób słowa Michała Wójcika, które padły we wtorkowym "Gościu Wydarzeń". Minister odniósł się wtedy do wyjścia z aresztu Sławomira Nowaka; spędził w nim dziewięć miesięcy.